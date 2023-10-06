Діапазон коливань курсу може розширитися лише після адаптації ринку до нового режиму — банкіри Сьогодні 15:30 — Валюта

Діапазон коливань курсу може розширитися лише після адаптації ринку до нового режиму — банкіри

Коливання офіційного курсу гривні та курсу на міжбанку в перший час після переходу на режим його керованої гнучкості будуть мінімальними, в межах копійок на день, проте з адаптацією ринку до нового режиму діапазон цих коливань може розширюватися.

Про це пише агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на коментарі банкірів.

«Очікуємо, що коливання курсу протягом жовтня будуть незначними — до кількох копійок на день. У міру адаптації ринку до нового режиму НБУ допускатиме більш значні коливання курсу», — сказав аналітик стратегічного розвитку банку «Південний» Костянтин Хведчук.

«На початковому етапі, найімовірніше, регулятор намагатиметься значно обмежити ймовірні коливання. Оскільки вкрай важливо не допустити посилення девальваційних очікувань і підкріпити вербальні інтервенції, що супроводжувалися запровадженням режиму керованої гнучкості, ринковою практикою. В міру того, як ринок і населення звикатимуть до щоденних коливань курсу, діапазон коливань розширюватиметься», — дотримується такої самої думки директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Ганна Золотько.

Банкіри не змогли точніше спрогнозувати можливий діапазон руху курсу на день, тиждень або місяць, однак, на думку Хведчука, під час пресбрифінгу про новий режим НБУ окреслив загальний підхід до розміру зміни курсу: найближчим часом він не повинен перевищувати дохідність за гривневими активами.

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«Це означає, що на початковому етапі нового режиму курсоутворення НБУ уникатиме знецінення гривні більше ніж на 3,5% за квартал (за ставки UIRD розміром 14,2% річних)», — вважає експерт.

Він додав, що при цьому курс змінюватиметься нелінійно і в різних напрямках — будуть тижні ревальвації та девальвації.

«Важко давати прогнози після такої тривалої паузи, але під час виступу голова НБУ неодноразово наголосив, що це керована девальвація. Тож якоїсь „ракети“ ми не очікуємо», — сказав агентству, зі свого боку, казначей банку «Кредит Дніпро» Юрій Гриненко.

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На його думку, доки система звикне й адаптується до змін, спреди на готівковому валютному ринку можуть тимчасово дещо розширитися.

«Усі зміни режимів на валютному ринку зазвичай створюють ажіотажний попит на валюту, який поступово згасає. Оскільки Нацбанк має достатньо міжнародних резервів, щоб контролювати курс, ми не очікуємо значного відриву готівкового курсу від міжбанківського», — оцінив вплив нового курсового режиму на готівковий ринок Хведчук із банку «Південний».

Ганна Золотько з Юнекс Банку зазначила, що готівковий ринок очікувано в перший день відреагував на зміну режиму курсоутворення помірним зростанням котирувань, хоча реакція виявилася не такою гострою, як можна було очікувати.

На її думку, курси на міжбанку та готівковому валютному ринку тепер будуть пов’язані сильніше між собою.

Банкір також вважає, що перехід до нового режиму курсоутворення поверне експортерів до звичної тактики: намагатися швидше продати виручку, коли на ринку пануватимуть тенденції до зміцнення гривні, і притримувати її в періоди зростання курсу.

«Відновляться на ринку і традиційні календарні чинники: періоди сплати податків, виплати зарплат співробітникам, закупівлі сезонних товарів або матеріалів, як у випадку аграріїв», — прогнозує Золотько.

Як вважає Хведчук із банку «Південний», в очікуванні рішення щодо переходу до гнучкого курсу бізнес і населення вже сформували довгу валютну позицію.

«Однак очікування щодо девальвації гривні одразу після переходу до гнучкого курсу не справджуються, а утримання валютної позиції надалі зумовлює фінансові втрати у зв’язку з низькими ставками за валютою стосовно до гривні. Тому в певний момент бізнес почне розпродувати сформовані позиції, що призведе навіть до ситуативного зміцнення курсу гривні», — сказав експерт.

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