Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку на найближчі дні — Finance.ua

Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку на найближчі дні Сьогодні 14:05 — Валюта

Голова НБУ дав прогноз ситуації на валютному ринку на найближчі дні

Національний банк України 5 жовтня знизив обсяги продажу валюти на міжбанківському валютному ринку. Нервозність після переходу до режиму керованої гнучкості обмінного курсу зникне найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови НБУ Андрія Пишного у Facebook

«Ситуація на міжбанку нормалізується: у другій половині дня (5 жовтня, — ред.) гривня дещо зміцнилася, а чисті інтервенції НБУ з продажу валюти були навіть нижчими за їх середньоденний обсяг у вересні, до впровадження керованої гнучкості курсу», — написав він.

За його словами, НБУ навіть здійснив інтервенцію з купівлі валюти, «обмежуючи, як і обіцяв, коливання обмінного курсу в обидва боки». (Зазвичай НБУ купує мізерні обсяги до 10 млн доларів, — ред.)

«Очікуємо, що нервозність на ринку остаточно зникне вже найближчими днями», — додав Пишний.

Голова НБУ повідомив, що ситуація в готівковому сегменті не викликає занепокоєння, гривня дещо зміцнилася. Курс продажу готівкової гривні в небанківських фінустановах станом на вечір 4 жовтня становив біля 38,25 грн/долар, станом на 5 жовтня 38,20 грн/долар.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, Національний банк (НБУ) 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу;

у перший день, 3 жовтня, попит на валюту значно зріс, і НБУ продав значний обсяг валюти. Однак вже 4 жовтня попит впав у два рази;

за результатами торгів на міжбанку офіційний курс долара зріс лише на 5 копійок — з 36,57 гривень за долар до 36,62 гривень за долар.

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