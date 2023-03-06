Деяким українцям хочуть призначати пенсії «заднім числом» — Finance.ua

Деяким українцям хочуть призначати пенсії «заднім числом» Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

В Україні може з’явитись норма щодо призначення пенсій деяким категоріям громадян незалежно від терміну звернення людини до Пенсійного фонду, якщо право на таку пенсію придбано після повномасштабного російського вторгнення.

Про це йдеться у Проекті закону № 8198 «Про призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії», порівняльну таблицю до якого було підготовлено до другого читання.

Так, чинне законодавство передбачає, що пенсія за віком призначається з дня, наступного за днем досягнення пенсійного віку, а пенсія за інвалідністю — з дня встановлення інвалідності, якщо звернення щодо пенсії відбулося не пізніше ніж за три місяці з відповідної дати.

Але автори проекту пропонують запровадити норму щодо призначення пенсійних виплат відповідним категоріям громадян незалежно від терміну звернення громадянина до Пенсійного фонду, якщо право на таку пенсію у нього з’явилося після 24 лютого 2022 року. Норма буде тимчасовою: її введуть на час воєнного стану та на три місяці після його закінчення.

У пояснювальній записці також сказано, що українці, які отримали право на пенсію і проживають на тимчасово окупованій території або на території, де позбавлені можливості звернутися до органів ПФУ, щоб вирішити якісь питання з приводу пенсії. Також не скрізь працює веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду, оскільки на зайнятих ворогом територіях не працює інтернет і український мобільний зв’язок.

Тому, в разі ухвалення відповідної норми, пенсію цим громадянам призначатимуть заднім числом з дати отримання відповідного права та незалежно від дати звернення.

Якщо ж пенсіонер залишив небезпечну територію або ж регіон деокупували — пенсійні виплати призначатимуться з моменту досягнення пенсійного віку, навіть якщо звичайні терміни звернення щодо пенсії будуть порушені.

Нагадаємо, що росіяни після захоплення наших територій відмовляються нараховувати соціальні виплати власникам українських паспортів. Також окупаційна влада забороняє обіг гривні, тому багато мешканців захоплених територій залишилися повністю без засобів для існування.

Зазначимо, що Проект закону № 8198 Верховна Рада підтримала 13 грудня 2022 року. А 28 лютого до Ради було внесено порівняльну таблицю, яку підготували до другого читання.

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