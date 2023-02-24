Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні — Finance.ua

Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні

Українським пенсіонерам, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, теж проіндексують пенсії у березні 2023 року.

Про це заявила в етері телемарафону заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.

За її словами, виплати підвищать пенсіонерам, які працюють й мають повний страховий стаж.

«Для пенсіонерів, які працюють і мають повний страховий стаж, індексація пенсій також передбачена», — підкреслила вона.

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Марчак також зазначила, що на індексацію пенсій уряд планує витратити кілька мільярдів гривень. Цих коштів має вистачити, аби не залучати додаткові видатки з бюджету.

«Індексація відбуватиметься у межах тих коштів, які вже передбачені Законом „Про державний бюджет“ у вигляді трансферту з державного бюджету до Пенсійного фонду й власних надходжень Пенсійного фонду від ЄСВ. Тому ми не говоримо про потребу в збільшенні, тобто додаткових видатків з державного бюджету до Пенсійного фонду», — розповіла чиновниця.

Як збільшаться пенсії

Передбачається, що після індексації максимальне збільшення пенсійних виплат відбудеться на 1,5 тисячі грн. Загалом виплати зміняться наступним чином:

пенсія 1 920 грн (мінімальна пенсія) зросте на 384 грн;

пенсія 2 100 грн — на 420 грн;

пенсія 3 тис. грн — зростання на 600 грн;

пенсія 3 500 грн — на 700 грн;

пенсія 4 тис. грн — на 800 грн;

пенсія 5 тис. грн — на 1 000 грн;

пенсія 7 500 грн — на 1 500 грн.

Довідка Finance.ua:

попри воєнний стан в Україні, 2023 року деяким українцям збільшать пенсії. В уряді обіцяють додати від 150 до 600 гривень;

міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначала, що індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових;



за даними Мінсоцполітики, під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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