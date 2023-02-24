Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні — Finance.ua

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Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні

Особисті фінанси
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Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні
Пенсіонерам, які працюють, проіндексують виплати: якими будуть пенсії навесні
Українським пенсіонерам, які після виходу на заслужений відпочинок продовжують працювати, теж проіндексують пенсії у березні 2023 року.
Про це заявила в етері телемарафону заступниця міністерки соціальної політики Дарія Марчак.
За її словами, виплати підвищать пенсіонерам, які працюють й мають повний страховий стаж.
«Для пенсіонерів, які працюють і мають повний страховий стаж, індексація пенсій також передбачена», — підкреслила вона.
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Марчак також зазначила, що на індексацію пенсій уряд планує витратити кілька мільярдів гривень. Цих коштів має вистачити, аби не залучати додаткові видатки з бюджету.
«Індексація відбуватиметься у межах тих коштів, які вже передбачені Законом „Про державний бюджет“ у вигляді трансферту з державного бюджету до Пенсійного фонду й власних надходжень Пенсійного фонду від ЄСВ. Тому ми не говоримо про потребу в збільшенні, тобто додаткових видатків з державного бюджету до Пенсійного фонду», — розповіла чиновниця.

Як збільшаться пенсії

Передбачається, що після індексації максимальне збільшення пенсійних виплат відбудеться на 1,5 тисячі грн. Загалом виплати зміняться наступним чином:
  • пенсія 1 920 грн (мінімальна пенсія) зросте на 384 грн;
  • пенсія 2 100 грн — на 420 грн;
  • пенсія 3 тис. грн — зростання на 600 грн;
  • пенсія 3 500 грн — на 700 грн;
  • пенсія 4 тис. грн — на 800 грн;
  • пенсія 5 тис. грн — на 1 000 грн;
  • пенсія 7 500 грн — на 1 500 грн.

Довідка Finance.ua:

  • попри воєнний стан в Україні, 2023 року деяким українцям збільшать пенсії. В уряді обіцяють додати від 150 до 600 гривень;
  • міністр соціальної політики України Оксана Жолнович зазначала, що індексація торкнеться абсолютно всіх категорій пенсіонерів, у тому числі військових;
  • за даними Мінсоцполітики, під індексацію пенсій підпадають 10,557 млн осіб. З державного бюджету на індексацію пенсій у 2023 році потрібно 82 млрд гривень.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
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