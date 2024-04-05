Деяким киянам частково компенсують купівлю нової автівки: умови програми — Finance.ua
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Деяким киянам частково компенсують купівлю нової автівки: умови програми

Особисті фінанси
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Деяким киянам частково компенсують купівлю нової автівки: умови програми
Деяким киянам частково компенсують купівлю нової автівки: умови програми
Кияни-Захисники та киянки-Захисниці, які отримали інвалідність через втрату кінцівки, можуть отримати часткову компенсацію за придбане авто.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
«У 2023 році столиця розпочала виплату часткової компенсації за придбаний легковий автомобіль для військових, які отримали інвалідність через повну чи часткову втрату кінцівки після 24 лютого 2022 року. Компенсація передбачена міською цільовою програмою „Підтримка киян — Захисників та Захисниць України“ і надається після купівлі авто», — сказано в повідомленні.
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Як пояснила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, програма спрямована на соціальний захист і підтримку ветеранів і членів їхніх сімей, родин загиблих і полонених Захисників і Захисниць.
«Серед іншого, ми передбачили надання й матеріальної допомоги на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль військовим, які отримали інвалідність І та ІІ групи через ампутацію кінцівки або її частини після 24 лютого 2022 року», — додала Хонда.

Розмір компенсації

Вартість машини не регламентована, утім сума компенсації складає 180 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. На сьогодні це 545 040 гривень.

Умови програми

Під час подання заяви на компенсацію та безпосереднього отримання матеріальної допомоги заявник повинен бути зареєстрований у Києві.
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Рішення про матеріальну допомогу на часткову компенсацію за придбаний легковий автомобіль приймається комісійно протягом 30 календарних днів із дня надходження відповідної заяви.
Нагадаємо, за даними OLX, найпродаванішими марками легкових автомобілів в Україні у 2023 році були: ВАЗ, Volkswagen, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Daewoo, Ford, Renault, Audi, Skoda.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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