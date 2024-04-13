Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови — Finance.ua
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Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови

Особисті фінанси
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Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови
Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови
Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати єдиного податку. Це стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої та другої груп, які потрапили під мобілізацію під час дії воєнного стану, та у яких немає підлеглих.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
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У відомстві зазначили, що фізособи-підприємці, яких мобілізували, тимчасово звільнені від оподаткування під час дії воєнного стану.

Вони можуть не сплачувати:

  • податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • єдиний податок;
  • єдиний соціальний внесок.

Як мобілізованим підприємцям не сплачувати податки

У держструктурі зазначили, протягом 10 днів після демобілізації чи 10 днів після закінчення терміну реабілітації (у разі наявності травм), самозайняті українські громадяни повинні звернутися в орган доходів та зборів за місцем податкової реєстрації та надати:
  • заяву самозайнятої особи;
  • копію військового квитка чи іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу під час мобілізації.
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«Якщо ФОП після демобілізації перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява з копією відповідного документа подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації)», — йдеться у повідомленні.
У ДПС зазначають, що на період дії воєнного стану призов на військову службу є для фізособи офіційною підставою не сплачувати податки.
У випадку, якщо у підприємця немає можливості подати заяву, документи чи копії у встановлений термін, йому необхідно надати їх разом з можливістю виконання податкових обов’язків (подання звітності, реєстрація податкових накладних, сплата невиконаного податкового зобов’язання).
Однак зробити це необхідно не пізніше ніж за 60 календарних днів з першого дня місяця за місяцем появи такої можливості.
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«Якщо контролюючий орган вирішить, що у ФОПа відсутня можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов’язання, підприємцю не загрожує жодна передбачена законом відповідальність», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, до зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло 401,4 млрд грн.
За матеріалами:
Finance.ua
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