Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови — Finance.ua

Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати податків: які умови

Деяких підприємців в Україні звільнили від сплати єдиного податку. Це стосується фізичних осіб-підприємців (ФОП) першої та другої груп, які потрапили під мобілізацію під час дії воєнного стану, та у яких немає підлеглих.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Читайте також У Міноборони хочуть спростити мобілізацію: інформацію братимуть з Пенсійного фонду

У відомстві зазначили, що фізособи-підприємці, яких мобілізували, тимчасово звільнені від оподаткування під час дії воєнного стану.

Вони можуть не сплачувати:

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

єдиний податок;

єдиний соціальний внесок.

Як мобілізованим підприємцям не сплачувати податки

У держструктурі зазначили, протягом 10 днів після демобілізації чи 10 днів після закінчення терміну реабілітації (у разі наявності травм), самозайняті українські громадяни повинні звернутися в орган доходів та зборів за місцем податкової реєстрації та надати:

заяву самозайнятої особи;

копію військового квитка чи іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов на військову службу під час мобілізації.



Читайте також Ухилянтів обмежуватимуть у праві керувати автомобілем, але є два винятки

«Якщо ФОП після демобілізації перебуває на лікуванні (реабілітації) у зв’язку з виконанням обов’язків під час мобілізації, на особливий період, заява з копією відповідного документа подаються протягом 10 днів після закінчення її лікування (реабілітації)», — йдеться у повідомленні.

У ДПС зазначають, що на період дії воєнного стану призов на військову службу є для фізособи офіційною підставою не сплачувати податки.

У випадку, якщо у підприємця немає можливості подати заяву, документи чи копії у встановлений термін, йому необхідно надати їх разом з можливістю виконання податкових обов’язків (подання звітності, реєстрація податкових накладних, сплата невиконаного податкового зобов’язання).

Однак зробити це необхідно не пізніше ніж за 60 календарних днів з першого дня місяця за місяцем появи такої можливості.

«Якщо контролюючий орган вирішить, що у ФОПа відсутня можливість своєчасно виконувати свої податкові зобов’язання, підприємцю не загрожує жодна передбачена законом відповідальність», — йдеться у повідомленні.

401,4 млрд грн. Нагадаємо, до зведеного бюджету у січні - березні 2024 року по платежах, що контролюються Державною податковою службою, надійшло

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.