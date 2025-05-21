Десять найбагатших американців торік збільшили статки на $365 мільярдів — Finance.ua

Десять найбагатших американців торік збільшили статки на $365 мільярдів Сьогодні 18:29 — Світ

Десять найбагатших американців торік збільшили статки на $365 мільярдів

Попри короткочасне падіння фондового ринку, 10 найбагатших американців стали багатшими за минулий рік на 365 млрд доларів.

Про це повідомляє CNN , посилаючись на новий аналіз Oxfam.

Щоб оцінити прибутки найбагатших, Oxfam виміряв зміни в статках 10 найбагатших людей зі списку мільярдерів Forbes Real Time Billionaire List з кінця квітня 2024 року до кінця квітня 2025 року. Як зазначає медіаресурс, зростання статків цих мільярдерів становить приблизно 1 млрд доларів на день.

Для порівняння: середній американський працівник заробив трохи більше 50 тис. доларів у 2023 році. Oxfam з’ясував, що 10 американським працівникам із середньою заробітною платою знадобилося б 726 тис. років, щоб заробити стільки грошей.

Так, на частку Ілона Маска, найбагатшої людини світу і генерального директора компанії Tesla, припадає трохи більше половини загального приросту статків: його чисті статки за цей період зросли на 186,1 млрд доларів. Аналіз, проведений минулої осені, показав, що Маск може стати першим у світі трильйонером.

Статки гендиректора компанії Meta Марка Цукерберга та спадкоємця Walmart Роба Волтона зросли на 38,7 млрд доларів у кожного. Інвестор Воррен Баффет збагатився на $34,8 млрд, а спадкоємець Walmart Джим Волтон — на $36,5 млрд. Деякі мільярдери, такі як співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін, втратили свої статки за цей період.

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Ці висновки з’явилися в той час, коли республіканці обговорюють законопроєкт, який, за словами позапартійних експертів, зробить багатих ще багатшими і скоротить майже 1 трлн доларів з ключових програм соціального захисту. Деякі прогресивні діячі закликають боротися з нерівністю шляхом введення податку на багатство для ультрамільйонерів і мільярдерів.

Oxfam виявив, що 3% податок на статки понад 1 млрд доларів дозволить зібрати 50 млрд доларів лише від 10 найбагатших американців — цього достатньо, щоб забезпечити продовольчою допомогою впродовж року 22,5 млн людей. Однак оподаткування багатства було б дуже складним завданням частково через те, що може бути важко оцінити чистий капітал.

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Згідно з новим аналізом, проведеним позапартійним Бюджетним управлінням Конгресу США (CBO), цей законопроєкт, відомий як «Один великий прекрасний закон» («One Big Beautiful Bill Act»), збільшить ресурси домогосподарств США в середньому, однак це збільшення буде розподілене нерівномірно. За аналізом Бюджетної моделі Пенсильванського університету (Penn Wharton Budget Model), цей закон збільшить економічне зростання країни, що вимірюється валовим внутрішнім продуктом (ВВП), на 0,5% за 10 років і на 1,7% за 30 років.

Вигоди від законопроєкту непропорційно дістануться багатим: так, 10% найбагатших людей отримають близько двох третин (65%) від загальної вартості законопроєкту, тоді як домогосподарства з нижчих 20% втратять близько 1035 доларів у 2026 році через скорочення таких програм, як Medicaid, продовольчих талонів та інші зміни.

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