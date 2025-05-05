Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ — Finance.ua

Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ Сьогодні 19:45

Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ

Державна служба статистики України запускає громадське обговорення щодо майбутнього припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

Про це повідомляє пресслужба Держстату.

У пресслужбі розповіли, що функції ЄДРПОУ планують інтегрувати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Міністерство юстиції.

Об’єднання двох державних реєстрів бізнесу в один, на думку аналітиків, дозволить українським підприємцям економити час та гроші на реєстрації та звітності, позбавляючи їх необхідності отримувати одні й ті самі довідки в різних державних установах.

Громадське обговорення триватиме з 25 квітня до 25 травня 2025 року.

У Держстаті наголосили, що поки що ЄДРПОУ працює — це лише етап планування майбутніх змін.

За даними пресслужби, ЄДРПОУ історично був створений раніше за ЄДР для статистичних спостережень за структурними змінами в економіці. Це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи в Україні та за кордоном.

ЄДР був створений пізніше — після набрання чинності Цивільного кодексу України в 2004 році. Цей реєстр призначений для юридичного засвідчення факту створення або припинення юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. По суті це правовий інструмент, що засвідчує легальність суб’єкта господарювання.

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