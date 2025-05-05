Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ — Finance.ua

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Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ

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Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ
Держстат анонсував припинення ЄДРПОУ
Державна служба статистики України запускає громадське обговорення щодо майбутнього припинення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
Про це повідомляє пресслужба Держстату.
У пресслужбі розповіли, що функції ЄДРПОУ планують інтегрувати в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), який веде Міністерство юстиції.
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Об’єднання двох державних реєстрів бізнесу в один, на думку аналітиків, дозволить українським підприємцям економити час та гроші на реєстрації та звітності, позбавляючи їх необхідності отримувати одні й ті самі довідки в різних державних установах.
Громадське обговорення триватиме з 25 квітня до 25 травня 2025 року.
У Держстаті наголосили, що поки що ЄДРПОУ працює — це лише етап планування майбутніх змін.
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За даними пресслужби, ЄДРПОУ історично був створений раніше за ЄДР для статистичних спостережень за структурними змінами в економіці. Це автоматизована система збирання, накопичення та опрацювання даних про юридичних осіб та їхні відокремлені підрозділи в Україні та за кордоном.
ЄДР був створений пізніше — після набрання чинності Цивільного кодексу України в 2004 році. Цей реєстр призначений для юридичного засвідчення факту створення або припинення юридичної особи чи фізичної особи-підприємця. По суті це правовий інструмент, що засвідчує легальність суб’єкта господарювання.
За матеріалами:
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