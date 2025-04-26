Прибутки українських підприємств зросли на 22% - дані Держстату — Finance.ua

Прибутки українських підприємств зросли на 22% - дані Держстату Сьогодні 08:08 — Казна та Політика

Прибутки українських підприємств зросли на 22% - дані Держстату

За попередніми даними, минулого року великі та середні підприємства в Україні отримали 947,3 млрд грн прибутку. Це на 22% перевищує показник 2023-го, коли прибуток склав 776,4 млрд грн.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Так, за попередніми даними Держстату, прибуток компаній за 2024 рік досяг 1 220,6 млрд грн, або 119,0% порівняно із 2023 роком.

Найбільш прибуткові та найбільш збиткові підприємства

Найбільш прибутковими були підприємства, які ведуть фінансову та страхову діяльність. Їхній фінансовий результат за підсумками року склав 445,151,4 млн грн прибутку.

Збитків за 2024 рік допущено на суму 273,3 млрд грн (+9,7%). Найбільш збитковими виявилися компанії сектору інформації та телекомунікацій — у порівнянні з 2023 роком їхні збитки зросли у 4,6 раза.

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Загалом частка збиткових підприємств торік становила 22,1%, роком раніше цей показник дорівнював 22%.

Нагадаємо, 1 квітня 2024 року оновився перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званий «клуб білого бізнесу») від Державної податкової служби.

Наразі до переліку включено 8 199 тис. платників податків, що менше на 55 платників ніж у попередньому переліку.

Укрінформ За матеріалами:

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