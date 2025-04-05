Держсекретар США заявив про зменшення ролі країни у наданні гуманітарної допомоги — Finance.ua

Держсекретар США заявив про зменшення ролі країни у наданні гуманітарної допомоги Сьогодні 14:25 — Світ

Держсекретар США заявив про зменшення ролі країни у наданні гуманітарної допомоги

США більше не нестимуть основний тягар надання гуманітарної допомоги у світі.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, передає Reuters.

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«Ми не є урядом світу. Ми надаватимемо гуманітарну допомогу, як і всі інші, і робитимемо це так добре, як зможемо. Але ми також маємо й інші потреби, які ми повинні враховувати», — сказав Рубіо журналістам у Брюсселі.

Заклик до інших країн

Рубіо заявив, що несправедливо очікувати, що США продовжать забезпечувати 60−70% усієї гуманітарної допомоги у світі, коли є безліч інших багатих країн, які мають зробити свій внесок. Він особливо відзначив Китай та Індію в цьому контексті.

«Ми є найбагатшою країною у світі, але наші ресурси не безмежні. Вони не безмежні і ми маємо величезний державний борг. У нас також є багато інших пріоритетів, і настав час все це переосмислити. Ми будемо допомагати, чим зможемо. Але у нас є й інші речі, про які ми повинні подбати», — заявив Рубіо.

Він також закликав інші багаті країни планети взяти на себе відповідальність після руйнівного землетрусу в М’янмі.

Сполучені Штати, які раніше були найбільшим гуманітарним донором у світі, запропонували як допомогу відносно скромну суму в $2 мільйони.

Вашингтон також оголосив про намір направити трьох експертів для оцінки збитків, проте їхнє прибуття затримується через проблеми з отриманням віз від військового режиму М’янми.

Раніше США регулярно направляли кваліфікованих рятувальників до постраждалих регіонів, оперативно надаючи допомогу після цунамі, землетрусів та інших лих.

Укрінформ За матеріалами:

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