Держпрограми «єЯсла» та «єСадок» мають допомогти жінкам виходити на робооту



Програми «єЯсла» та «єСадок» мають запрацювати вже наступного року, і це важливий крок не лише для сімей із дітьми. Ці ініціативи створюють можливість повернути людей на робочі місця, адже наразі Україна стикається із кадровим дефіцитом, спричиненим війною.

Про це повідомила Голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Як ми повідомляли раніше, допомога для догляду за дитиною «єЯсла» у разі працевлаштування матері (у режимі повного робочого часу) та виплата по догляду за дитиною «єСадок» становитимуть по 8 000 грн.

Чим допоможуть ці програми

Шуляк зазначила, що це не лише створення нової моделі соціального захисту, а й суттєве сприяння зростанню людського капіталу, що через війну зазнав колосальних втрат.

«Подивимося, чи буде це мотивацією для наших громад інтенсивніше розвивати інфраструктуру, яка пов’язана з дитсадками. На сьогодні є багато різних досліджень, які свідчать про те, що жінки хотіли б піти на роботу, але не завжди є інфраструктура, не завжди є садочки, не завжди є школи, тому вони змушені знаходитись вдома», — пояснила Шуляк.

Інше дослідження, про яке згадала парламентарка, свідчить, що в Україні, як і в інших країнах, є значний розрив між зайнятістю жінок і чоловіків:

у світі працює 50% жінок і 80% чоловіків;

в Україні до війни — 47,8% жінок і 62,9% чоловіків.

Як зазначає Шуляк, на працевлаштування жінок суттєво впливає саме народження дитини — і чим більше дітей, тим менший рівень повернень жінок у професію, а отже, й економічного розвитку країни.

«40% жінок у європейських країнах стверджують, що наявність дітей впливає на їхню кар’єру. Після другої дитини 47% жінок скорочують кількість робочих годин, а після третьої 70% не повертаються на роботу. Тобто вибір жінки народжувати другу чи третю дитину — це потенційно вибір, що значно ускладнить кар’єрний розвиток», — розповіла Шуляк.

Як показує досвід країн ЄС, одноразові виплати при народженні дитини мають значний, але короткочасний позитивний вплив на народжуваність і негативний вплив на працевлаштування жінок.

Натомість політика із забезпечення послуг з догляду за дітьми — дитячі садки і ясла для дітей віком від 3 років — має значний позитивний вплив як на народжуваність, так і на рівень працевлаштування жінок. При цьому такі послуги мають відповідати декільком критеріям: достатня кількість дитсадків та ясел, ​​фінансова й територіальна доступність та якість виховання в закладах дошкільної освіти.

«У випадку України важливо, щоб йшли назустріч і роботодавці. Наприклад, щоб жінка працювала неповний робочий день, мала можливість поєднувати онлайн з офлайн-роботою. Тому що всі опитування і всі дослідження свідчать про те, що жінки готові працювати: вони працелюбні, креативні, готові вкладатися. І не менш важливо, що все це матиме позитивний ефект для економіки України», — наголосила Шуляк.

