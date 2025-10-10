Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг
З 1 жовтня 2025 року в Україні відновлюються позапланові перевірки Держпраці у разі скарг на мобінг — приниження, психологічне або економічне цькування на роботі.
Зміни пов’язані з введенням в дію Закону України № 4352-IX.
Із посиланням на robota.ua розповідаємо, що зміниться і які штрафи передбачені за порушення.
Що передбачають нововведення
- Органи Держпраці можуть за заявою працівника або профспілки проводити позапланові перевірки, щоб з’ясувати, чи дотримуються роботодавці трудового законодавства.
- Перевірки стосуються всіх: підприємств будь-якої форми власності, фізичних осіб, які наймають працівників.
- Під час перевірок, зокрема, перевірятимуть факти неоформлених трудових відносин, випадки мобінгу (цькування) та законність звільнень. За їх результатами складатиметься акт про наявність або відсутність порушень.
У Законі зазначено, що таку перевірку не можна проводити, якщо на підприємстві триває інша перевірка Держпраці.
Відповідальність за мобінг
- Працівники можуть отримати штраф від 850 до 1 700 грн; разі повторного порушення — від 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУпАП).
- Роботодавці: штраф від 1 700 до 3 400 грн — за перше порушення і від 3 400 до 6 800 грн — якщо випадок повторився.
Що таке мобінг і як він проявляється
Як пояснюють у Держпраці, мобінг — це систематичне психологічне цькування працівника керівником або колективом. Це не конфлікт, не разова сварка — а тривалий тиск, щоб зламати людину.
Як розпізнати мобінг:
- вас ізолюють від колективу;
- на вас постійно кричать або знецінюють;
- вам ставлять завідомо нездійсненні завдання;
- поширюють чутки чи обмови;
- вас ігнорують — ви «невидимка».
Як наслідки працівник отримує вигоряння, зниження самооцінки, депресію та тривожність. Часто це може призводити до звільнення не за власним бажанням, а через зламаний дух.
Мобінг — це не «внутрішня справа компанії», а порушення людської гідності. Тож про нього варто говорити і звертатись до юристів або держорганів, щоб викорінити це з компаній.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок.
Поділитися новиною
Також за темою
Українцям продовжили строк подання заяви на допомогу для підготовки до зими
Як отримати копію договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС
Куди з України можна доїхати потягом без пересадки: маршрути та ціни на квитки
Яку роботу шукають українці різного віку: від 15 до 55 років
Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг
Які нові водійські послуги українці отримуватимуть в «Дії»