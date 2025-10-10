Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг Сьогодні 08:38

З 1 жовтня 2025 року в Україні відновлюються позапланові перевірки Держпраці у разі скарг на мобінг — приниження, психологічне або економічне цькування на роботі.

розповідаємо , що зміниться і які штрафи передбачені за порушення.

Що передбачають нововведення

Органи Держпраці можуть за заявою працівника або профспілки проводити позапланові перевірки, щоб з’ясувати, чи дотримуються роботодавці трудового законодавства.

Перевірки стосуються всіх: підприємств будь-якої форми власності, фізичних осіб, які наймають працівників.

Під час перевірок, зокрема, перевірятимуть факти неоформлених трудових відносин, випадки мобінгу (цькування) та законність звільнень. За їх результатами складатиметься акт про наявність або відсутність порушень.

У Законі зазначено, що таку перевірку не можна проводити, якщо на підприємстві триває інша перевірка Держпраці.

Відповідальність за мобінг

Працівники можуть отримати штраф від 850 до 1 700 грн; разі повторного порушення — від 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУпАП).

можуть отримати штраф від 850 до 1 700 грн; разі повторного порушення — від 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУпАП). Роботодавці: штраф від 1 700 до 3 400 грн — за перше порушення і від 3 400 до 6 800 грн — якщо випадок повторився.

Що таке мобінг і як він проявляється

Як пояснюють у Держпраці, мобінг — це систематичне психологічне цькування працівника керівником або колективом. Це не конфлікт, не разова сварка — а тривалий тиск, щоб зламати людину.

Як розпізнати мобінг:

вас ізолюють від колективу;

на вас постійно кричать або знецінюють;

вам ставлять завідомо нездійсненні завдання;

поширюють чутки чи обмови;

вас ігнорують — ви «невидимка».

Як наслідки працівник отримує вигоряння, зниження самооцінки, депресію та тривожність. Часто це може призводити до звільнення не за власним бажанням, а через зламаний дух.

Мобінг — це не «внутрішня справа компанії», а порушення людської гідності. Тож про нього варто говорити і звертатись до юристів або держорганів, щоб викорінити це з компаній.

