Держпраці відновлює перевірки роботодавців через мобінг

З 1 жовтня 2025 року в Україні відновлюються позапланові перевірки Держпраці у разі скарг на мобінг — приниження, психологічне або економічне цькування на роботі.
Зміни пов’язані з введенням в дію Закону України № 4352-IX.
Із посиланням на robota.ua розповідаємо, що зміниться і які штрафи передбачені за порушення.

Що передбачають нововведення

  • Органи Держпраці можуть за заявою працівника або профспілки проводити позапланові перевірки, щоб з’ясувати, чи дотримуються роботодавці трудового законодавства.
  • Перевірки стосуються всіх: підприємств будь-якої форми власності, фізичних осіб, які наймають працівників.
  • Під час перевірок, зокрема, перевірятимуть факти неоформлених трудових відносин, випадки мобінгу (цькування) та законність звільнень. За їх результатами складатиметься акт про наявність або відсутність порушень.
У Законі зазначено, що таку перевірку не можна проводити, якщо на підприємстві триває інша перевірка Держпраці.

Відповідальність за мобінг

  • Працівники можуть отримати штраф від 850 до 1 700 грн; разі повторного порушення — від 1 700 до 3 400 грн (ст. 173−5 КУпАП).
  • Роботодавці: штраф від 1 700 до 3 400 грн — за перше порушення і від 3 400 до 6 800 грн — якщо випадок повторився.

Що таке мобінг і як він проявляється

Як пояснюють у Держпраці, мобінг — це систематичне психологічне цькування працівника керівником або колективом. Це не конфлікт, не разова сварка — а тривалий тиск, щоб зламати людину.
Як розпізнати мобінг:
  • вас ізолюють від колективу;
  • на вас постійно кричать або знецінюють;
  • вам ставлять завідомо нездійсненні завдання;
  • поширюють чутки чи обмови;
  • вас ігнорують — ви «невидимка».
Як наслідки працівник отримує вигоряння, зниження самооцінки, депресію та тривожність. Часто це може призводити до звільнення не за власним бажанням, а через зламаний дух.
Читайте також
Мобінг — це не «внутрішня справа компанії», а порушення людської гідності. Тож про нього варто говорити і звертатись до юристів або держорганів, щоб викорінити це з компаній.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у вересні податкова служба оновила план-графік перевірок компаній та підприємців. За новими даними, у 2025 році заплановано 4908 перевірок.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
