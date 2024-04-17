Держмитслужба повідомила, що польські фермери відновлять блокування одного з напрямків — Finance.ua

Держмитслужба повідомила, що польські фермери відновлять блокування одного з напрямків Сьогодні 15:34 — Казна та Політика

Держмитслужба повідомила, що польські фермери відновлять блокування одного з напрямків

18 квітня, відповідно до інформації від польської сторони, фермери планують блокувати рух вантажівок перед пунктом пропуску «Корчова — Краківець».

Про це повідомляє Державна митна служба України.

«За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 год 18.04.2024 по 09:00 год. 20.04.2024 року перед пунктом пропуску „Корчова — Краківець“. Пропускна здатність складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів», — йдеться в повідомленні.

Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

Чи насправді Україна «заливає» зерном Польщу

У згаданому вище звіті ВКП аудитори звернули увагу на значне падіння закупівельних цін на зерно в Польщі. Ще до агресії росії проти України тонна ріпаку коштувала 3−4 тис. злотих. У травні 2022 року ціна навіть підскочила до 4,5 тис. злотих. злотих за тонну. Сьогодні це лише 1,7 тисячі злотих.

«За даними Міністерства фінансів, у період з 1 січня 2022 року по 30 квітня 2023 року середня ціна за тонну імпортованої з України пшениці становила 1090,74 злотих, кукурудзи — 1096,16 злотих, ріпаку — 2685,13 злотих. Середні ціни на імпортні зернові та ріпак з України у 2022−2023 роках були нижчими за середні ціни на цю продукцію на внутрішньому аграрному ринку», — написала ВКП у листопаді.

«Минулого року ми побачили, що ціни на зерно на закупівельних ринках суттєво впали, хоча причиною був не стільки наплив українського зерна, скільки загальна ситуація на світовому ринку», — діагностує доктор Якуб Оліпра. — Однак не можна заперечувати, що зростання присутності сільськогосподарської продукції з України на ринку ЄС призведе до послаблення позицій польських експортерів. Ми конкуруємо з Україною в одному ціновому сегменті".

Нагадаємо, в українських та польських ЗМ І шириться інформація про зростання імпорту зерна з росії державами Євросоюзу. Польське видання Businessinsider.com.pl вирішило перевірити дані Центрального статистичного управління Польщі та Євростату щодо цього і з’ясувало, що імпорт зерна з росії до Польщі у 2023 році був більш ніж удвічі вищим, ніж у 2022 році. Причому, він був найвищим з 2018 року.

За даними Головного статистичного управління Польщі, у 2023 році до Польщі приїхало 12,7 тис. тонн зерна з росії - і це найвищий результат з 2018 року. Роком раніше він становив 6,15 тис. тонн. Важливо, що польські компанії не купили у рф жодного кілограма пшениці у 2022−23 роках, закупали лише гречку, кукурудзу, сорго, пшоно та рис.

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