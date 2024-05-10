Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень

Кримінал
21
Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень
Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень
За чотири місяці 2024 року Державна митна служба виявила порушень митних правил на 6 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
«Протягом січня-квітня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 3,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — сказано в повідомленні.
Читайте також
Працівники митниці тимчасово вилучили предмети правопорушень на суму майже 104 млн гривень. Зокрема:
  • промислових товарів на суму майже 50 млн грн;
  • продовольчих товарів на суму понад 23 млн грн;
  • транспортних засобів на суму 29 млн грн;
  • валюти на суму 1,5 млн грн.
У 1160 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 28 млн грн, стягнуто штрафів на суму 31 млн грн.
Читайте також
На розгляд до суду передали 1623 справи про порушення митних правил на суму 4,5 млрд грн.
У 1613 справах, у тому числі заведених у попередні періоди, суди ухвалили рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн грн (конфіскація — 243 млн грн, штрафи — 297 млн грн).
Інфографіка: customs.gov.ua
Інфографіка: customs.gov.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.