Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень — Finance.ua

Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень Сьогодні 11:26 — Кримінал

Держмитниця виявила порушень на 6 млрд гривень

За чотири місяці 2024 року Державна митна служба виявила порушень митних правил на 6 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«Протягом січня-квітня 2024 року митниці Державної митної служби України виявили 3275 порушень митних правил на суму 6 млрд грн. Вартісний показник збільшився майже в 3,5 рази порівняно з аналогічним періодом 2023 року», — сказано в повідомленні.

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Працівники митниці тимчасово вилучили предмети правопорушень на суму майже 104 млн гривень. Зокрема:

промислових товарів на суму майже 50 млн грн;

продовольчих товарів на суму понад 23 млн грн;

транспортних засобів на суму 29 млн грн;

валюти на суму 1,5 млн грн.

У 1160 справах про порушення митних правил, у тому числі заведених у попередніх періодах, митниці застосували адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 28 млн грн, стягнуто штрафів на суму 31 млн грн.

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На розгляд до суду передали 1623 справи про порушення митних правил на суму 4,5 млрд грн.

У 1613 справах, у тому числі заведених у попередні періоди, суди ухвалили рішення про накладення стягнень у вигляді штрафу та конфіскації на загальну суму 540 млн грн (конфіскація — 243 млн грн, штрафи — 297 млн грн).

Інфографіка: customs.gov.ua

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