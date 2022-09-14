Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП — Finance.ua
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Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП

Казна та Політика
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Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
Держборг України у 2023 році може зрости майже вдвічі та перевищити 100% від ВВП
Кабінет міністрів пропонує встановити на кінець 2023 року граничний обсяг державного боргу в сумі 6 трлн 406 млрд гривень, що на 76% більше, ніж у 2022 році (3 трлн 645 млрд гривень). Держборг може перевищити 100% ВВП України.
Про це свідчить проект бюджету, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.
Згідно з документом, доходи державного бюджету України у 2023 році становитимуть 1 трлн 279 млрд гривень, видатки — 2 трлн 514 млрд гривень. Граничний дефіцит бюджету становитиме 1 трлн 280 млрд гривень.
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Мінфін має право запозичити 1 трлн 687 млрд гривень (у тому числі на зовнішніх ринках — 1 трлн 596 млрд гривень).
Водночас Мінфіну надається право за рішенням Кабміну у разі потреби випускати ОВДП на додаткові суми для збільшення статутних капіталів державних банків та фінансування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів схвалив проєкт бюджету України на 2023 рік. Понад 1,1 трлн грн або майже 50% всіх видатків, згідно із затвердженим проектом держбюджету, буде спрямовано для сектору безпеки й оборони;
  • мінімальна заробітна плата з 1 січня 2023 року становитиме 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць — 2589 гривень;
  • у 2023 році середня зарплата складе 18 508 гривень, реальна зросте на 1,0%. Продуктивність праці збільшиться на 4,3%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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