Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці — Finance.ua
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Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці

Фондовий ринок
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Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці
Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці
Державні облігації України зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стали більш оптимістичні щодо того, яку частину своїх грошей вони отримають назад внаслідок можливої реструктуризації боргу.
Про це пише Financial Times.
Доларові облігації з терміном погашення у вересні 2025 року нині торгуються за ціною 31 цент за долар порівняно з 20 центами на початку червня. Інші облігації в іноземній валюті продемонстрували аналогічне зростання.
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Ціни зросли на понад 50% з початку червня, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках із фіксованим доходом цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги підтримує валютні резерви Києва, тоді як прогнози економіки країни останнім часом стали гіршими.
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За даними центрального банку, опублікованими раніше цього тижня, золотовалютні резерви Києва зросли до рекордно високого рівня в $41,7 млрд, оскільки фінансова допомога від західних країн продовжує надходити.
Інвестори кажуть, що червневий перегляд МВФ своєї чотирирічної кредитної програми Україні на суму $15,6 млрд також сприяв недавньому ралі.
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Наприкінці червня МВФ дав зрозуміти, що економіка України має зрости на 1−3% у 2023 році, що покращило попередні прогнози, які вказували на 3-відсоткове скорочення цього року. Російське вторгнення призвело до падіння ВВП України на 29% минулого року.
Згідно з даними, зібраними Bloomberg, найбільшими власниками єврооблігацій України є BlackRock, Pimco та Fidelity.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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