Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці — Finance.ua

Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці Сьогодні 17:23 — Фондовий ринок

Державні облігації України подорожчали на 50% за два місяці

Державні облігації України зросли в ціні за останні два місяці, оскільки інвестори стали більш оптимістичні щодо того, яку частину своїх грошей вони отримають назад внаслідок можливої реструктуризації боргу.

Про це пише Financial Times.

Доларові облігації з терміном погашення у вересні 2025 року нині торгуються за ціною 31 цент за долар порівняно з 20 центами на початку червня. Інші облігації в іноземній валюті продемонстрували аналогічне зростання.

Читайте також Дохідність держоблігацій по всьому світу знизилася через занепокоєння щодо стану світової економіки — Trading Economics

Ціни зросли на понад 50% з початку червня, що зробило українські облігації одними з найкращих на світових ринках із фіксованим доходом цього року, оскільки стабільний потік іноземної допомоги підтримує валютні резерви Києва, тоді як прогнози економіки країни останнім часом стали гіршими.

За даними центрального банку, опублікованими раніше цього тижня, золотовалютні резерви Києва зросли до рекордно високого рівня в $41,7 млрд, оскільки фінансова допомога від західних країн продовжує надходити.

Інвестори кажуть, що червневий перегляд МВФ своєї чотирирічної кредитної програми Україні на суму $15,6 млрд також сприяв недавньому ралі.

Читайте також Громадяни та бізнес цьогоріч придбали військових облігацій на 59,2 мільярда гривень

Наприкінці червня МВФ дав зрозуміти, що економіка України має зрости на 1−3% у 2023 році, що покращило попередні прогнози, які вказували на 3-відсоткове скорочення цього року. Російське вторгнення призвело до падіння ВВП України на 29% минулого року.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, найбільшими власниками єврооблігацій України є BlackRock, Pimco та Fidelity.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.