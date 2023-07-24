Дохідність держоблігацій по всьому світу знизилася через занепокоєння щодо стану світової економіки — Trading Economics Сьогодні 19:48

Дохідність держоблігацій по всьому світу знизилася через занепокоєння щодо стану світової економіки — Trading Economics

Дохідність державних облігацій по всьому світу знизилася на початку останнього тижня липня, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США впала до 3,81% на тлі дедалі більшого занепокоєння щодо стану світової економіки і в той час, коли трейдери готуються до ключових рішень щодо процентних ставок від ФРС, ЄЦБ і Банку Японії.

«Оперативні індекси PMI для найбільших європейських економік та Японії розчарували, а непереконливі результати виборів в Іспанії в неділю посилили настрої щодо подальшого зниження ризиків», — говорять аналітики.

Тим часом і ФРС, і ЄЦБ мають намір підвищити процентні ставки ще на 25 б. п. пізніше цього тижня, тоді як Банк Японії, очікується, збереже свою ультрам’яку монетарну політику.

Нагадаємо, Bloomberg писав, що після публікації звіту по індексу споживчих цін, ексголова ФРС Білл Дадлі заявив, що Федрезерву, можливо, не доведеться знову підвищувати ставку після липневого засідання.

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«ФРС має бути підбадьорена цим, але я не думаю, що це змінить те, що вони збираються робити на липневому засіданні , — сказав Дадлі в ефірі Surveillance, наголосивши, чому він очікує, що ми побачимо підвищення ставки на майбутньому рішенні ФРС. — Я думаю, що це відкриває питання про те, чи буде липень останнім, і це, безумовно, можливо».

Але Гапен і Дадлі були одностайні в тому, що не варто надто радіти. Ще рано говорити, що битву виграно. Споживачі все ще хочуть і можуть витрачати, а ринок праці залишається сильним. Насправді, реальна заробітна плата в США зросла на 1,2% в річному обчисленні, що є найвищим показником з березня 2021 року. Єдине, що має побачити Дадлі, щоб підтвердити, що низька інфляція є реальною і тривалою, — це м’якший ринок праці, а до цього ще далеко, пише видання.

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