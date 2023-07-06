Громадяни та бізнес цьогоріч придбали військових облігацій на 59,2 мільярда гривень — Finance.ua

Громадяни та бізнес цьогоріч придбали військових облігацій на 59,2 мільярда гривень Сьогодні 11:35 — Фондовий ринок

Громадяни та бізнес цьогоріч придбали військових облігацій на 59,2 мільярда гривень

Станом на 1 липня портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб становив 59,2 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

«Загалом з початку року портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб збільшився на 71% - до 59,2 млрд грн в еквіваленті», — йдеться в повідомленні.

За інформацією Депозитарію НБУ, станом на 1 липня 2023 року громадяни та бізнес придбали військових ОВДП на 26 090,9 млн грн, або 36,8% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП. Крім того, було придбано облігацій на 822,0 млн дол. США, або 52,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах, та на 76,5 млн євро, або 12,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Наголошується, що портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України є другим за обсягом після сконцентрованого обсягу цих цінних паперів у банках — первинних дилерів.

Обсяг військових ОВДП у власності нерезидентів на 1 липня становив 12 911,3 млн грн та 22,7 млн дол. США, збільшившись за перше півріччя 2023 року більш як у 4,5 раза.

Нагадаємо, у зв’язку з російською агресією український уряд ухвалив рішення про поетапний випуск військових облігацій в обсязі до 400 млрд грн. Мінфін проводить аукціони з продажу ОВДП щовівторка, починаючи з 1 березня 2022 року.

За січень — червень 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 293 млрд грн в еквіваленті, загалом упродовж воєнного стану — 545 млрд грн.

Укрінформ За матеріалами:

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