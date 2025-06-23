Держава повертає гроші: перелік агротехніки з компенсацією розширили — Finance.ua

Держава повертає гроші: перелік агротехніки з компенсацією розширили Сьогодні 05:05

Держава повертає гроші: перелік агротехніки з компенсацією розширили

Міністерство економіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції відповідно до постанови КМУ № 130.

Серед нових позицій — сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі.

До переліку також увійшли 10 нових виробників:

ПБП «Вимал» (Чернігівська обл.);

ПП «Агромонтажбуд» (Київська обл.);

ТОВ «Варіант Агро Буд» (Закарпатська обл.);

ТОВ «ТМС-Трейдінг» (м. Черкаси);

ТОВ «Альтеп.Ком» (м. Чернігів);

ТОВ «Агро-Вігс» (м. Харків);

ПП «Метал-Макс» (Кіровоградська обл.);

ТОВ «Комплекс» (м. Дніпро);

ТОВ «Полі Пласт» (м. Кропивницький);

ПрАТ «Завод Фрегат» (Миколаївська обл.).

Нагадаємо, на початку квітня уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).

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У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.

Як працює програма

Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.

Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк

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Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства. Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).

Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.

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