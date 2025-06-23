Держава повертає гроші: перелік агротехніки з компенсацією розширили — Finance.ua

Держава повертає гроші: перелік агротехніки з компенсацією розширили
Міністерство економіки вчетверте у 2025 році оновило Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких (без ПДВ) компенсується державою. Цього разу додано 524 нові найменування.
Про це пише пресслужба Мінекономіки.
Загалом у переліку тепер 13 807 найменувань від 157 українських виробників, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції відповідно до постанови КМУ № 130.
Серед нових позицій — сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі, розсадосадильні машини, зерноочисне, зерносушильне та елеваторне обладнання, теплогенератори, обладнання для переробки картоплі, бункери, силоси та зрошувальні системи. З них 517 нових найменувань додали підприємства, які вже беруть участь у програмі.
До переліку також увійшли 10 нових виробників:
- ПБП «Вимал» (Чернігівська обл.);
- ПП «Агромонтажбуд» (Київська обл.);
- ТОВ «Варіант Агро Буд» (Закарпатська обл.);
- ТОВ «ТМС-Трейдінг» (м. Черкаси);
- ТОВ «Альтеп.Ком» (м. Чернігів);
- ТОВ «Агро-Вігс» (м. Харків);
- ПП «Метал-Макс» (Кіровоградська обл.);
- ТОВ «Комплекс» (м. Дніпро);
- ТОВ «Полі Пласт» (м. Кропивницький);
- ПрАТ «Завод Фрегат» (Миколаївська обл.).
Нагадаємо, на початку квітня уряд змінив правила участі у програмі компенсації 25% вартості (без ПДВ) української сільськогосподарської техніки та обладнання: тепер скористатися нею зможуть лише агровиробники, зареєстровані в Державному аграрному реєстрі (ДАР).
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У 2024 році за програмою компенсації 25% було придбано 5 311 одиниць техніки на суму понад 4,2 млрд грн. Держава компенсувала майже 877 млн грн.
Як працює програма
Компенсація 25% надається за сільськогосподарські техніку та обладнання, яка містить не менше 60% українських матеріалів та комплектуючих. Для окремих категорій — комбайнів, тракторів, самохідних обприскувачів і зерновозів діють спеціальні умови.
Агровиробники, щоб скористатися програмою компенсації 25% вартості, мають обрати техніку або обладнання з офіційного Переліку на сайті Мінекономіки, придбати його та подати заявку через уповноважений банк.
Виробники, які бажають включити свою продукцію до переліку, можуть звернутися до Мінекономіки, подавши заявку на офіційному сайті Міністерства. Відповідність виробників встановлюється згідно з критеріями, зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 року № 130 (зі змінами).
Програма є одним з інструментів реалізації політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку внутрішнього виробництва, локалізацію і розвиток промислового потенціалу.
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