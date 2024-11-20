Депутати підтримали зміни до закону про захист персональних даних — Finance.ua

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Депутати підтримали зміни до закону про захист персональних даних

Казна та Політика
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Депутати підтримали зміни до закону про захист персональних даних
Депутати підтримали зміни до закону про захист персональних даних
Верховна Рада ухвалила в першому читанні нову редакцію закону «Про захист персональних даних», який змінить варіант 2010 року.
Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
За відповідний законопроєкт № 8153 проголосували 272 народні депутати.
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Автори законопроєкту пояснювали, що законодавство потребує повного оновлення його застосування через «неабияке збільшення активності в обробці даних в інтернеті». Головна проблема — рівень захисту персональних даних.
Тож депутати пропонують уточнити термінологію згідно з новими міжнародними стандартами та уточнити формулювання і принципи обробки персональних даних.
Цей законопроєкт є євроінтеграційним, його мета — підвищити рівень захисту приватного життя, узгодити регулювання з європейськими стандартами (GDPR, Конвенція 108+) та надати більше прав суб’єктам персональних даних.
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Геращенко зазначила, що є деякі зауваження щодо врегулювання питання захисту персональних даних при їхній обробці правоохоронними органами.
«Проєкт дозволяє одноразове безплатне отримання копії своїх персональних даних. Але дані накопичуються, тому варто було б вказати певну періодичність — наприклад, один раз на рік», — зазначила вона.
Персональні дані держслужбовців не є конфіденційною інформацією і можуть бути відкриті третім особам. Але такі моменти треба більш детально уточнювати, аби не було порушення прав, додала депутатка.
Вона зазначила, що офіс Ради Європи оцінив проєкт як «близький до європейських стандартів», але рекомендував удосконалити окремі положення для відповідності GDPR і Конвенції 108+.
За матеріалами:
hromadske
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