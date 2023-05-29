Депутати підтримали страхування інвестицій від воєнних ризиків — Finance.ua

Депутати підтримали страхування інвестицій від воєнних ризиків Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Депутати підтримали страхування інвестицій від воєнних ризиків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків через Експортно-кредитне агентство.

За відповідний законопроєкт № 9015 проголосували 252 парламентарії, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєкт про внесення змін до закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності» щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків розроблений з метою створення умов для масштабування інвестицій в Україні в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

Документом пропонується внести зміни до чинного Закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності», зокрема усунути прогалини, що обмежують можливість страхування вітчизняних інвестицій Експортно-кредитним агентством, в тому числі в умовах військових дій та повоєнного відновлення.

У разі ухвалення документів і затвердження необхідних нормативних актів Кабміном і Нацбанком, український інвестор зможе звернутися безпосередньо в ЕКА, в один із банків або страхову компанію, які співпрацюють з ЕКА, й оформити відповідне страхування.

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Покривати ризики ЕКА зможе, використовуючи власний статутний капітал, який на сьогодні становить близько 2 млрд грн.

Очікується, що ухвалення закону забезпечить підтримку економічної діяльності в Україні, посилення промислового сектору, а також створення нових робочих місць та наповнення податками бюджетів всіх рівнів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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