Депутат заявив, що тисячі переселенців повертаються в окупацію: Верещук відреагувала — Finance.ua

Депутат заявив, що тисячі переселенців повертаються в окупацію: Верещук відреагувала Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Депутат заявив, що тисячі переселенців повертаються в окупацію: Верещук відреагувала

В Україні серед близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на окуповані території вже повернулися 150 тисяч. Зокрема, кожен третій маріуполець, що залишив місто після його окупації, згодом туди повернувся.

Про це розповів народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань прав людини Максим Ткаченко.

Так, він вважає «жахливими цифрами», коли серед 200 тисяч мешканців Маріуполя 67−70 тисяч повернулися додому в окупацію.

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За словами Ткаченка, переселенці не змогли почати нове життя на території, підконтрольній Україні. Там вони, мовляв, не отримали житла, соціальної підтримки, компенсацій та роботи.

Депутат також вказує на скептичне ставлення роботодавців до ВПО, через що ті або взагалі не можуть знайти роботу, або вона низькооплачувана, часто не перевищуючи 8−12 тисяч гривень.

Причому, коли переселенці починають працювати, вони втрачають право на виплати від держави для компенсації витрат на житло. А безплатного житла для ВПО дуже мало.

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Загалом в Україні тепер трохи більше тисячі місць для проживання переселених громадян, хоча раніше їх було близько 4 тисяч. Деякі з тих, що лишилися, мають умови, «часто далекі від стандартів», каже депутат.

Він додає, що вимагатиме від уряду повернути правила, що існували до березня — тоді ВПО надавали компенсації за житло у 2−3 тисячі гривень. А з березня цих виплат позбавили дві третіх переселенців: «І це грубо суперечить заяві президента про збереження виплат ВПО у 2024 році».

Раніше голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк також казала , що переселенці, не отримавши допомоги з житлом, «просто повертаються в окупацію». Вона заявила, що державна політика щодо підтримки ВПО «фактично повністю провалена».

Реакція Ірини Верещук

Як заявила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, жодної підтвердженої статистики про тисячі ВПО, які повертаються на окуповані території, немає та не може бути.

«Останнім часом деякі наші політики чомусь почали робити заяви, що внутрішні переселенці тисячами повертаються на ТОТ. Ці „політики“ стверджують, що начебто українці їдуть в окупацію, бо, мовляв, держава недостатньо їм допомагає з житлом, грошима та роботою. От що я вам скажу, шановні безвідповідальні любителі хайпу: ви брешете, коли кажете про тисячі ВПО, які повертаються на ТОТ. Жодної підтвердженої статистики немає та не може бути, це виключно хайп заради гучних заголовків», — написала Верещук.

Вона водночас визнала, що держава не може забезпечити переселенців на гідному рівні.

«Ніколи не повірю, що тисячі українців їдуть в російську окупацію через відсутність 2−3 тисяч гривень на місяць державної допомоги. Так, держава не може подарувати всім переселенцям по квартирі. Але тимчасове житло є. Так, ми не можемо кожному переселенцю дати таку саме роботу за такі саме гроші, як було. Бо ми на війні. Але для тих, хто хоче працювати, робота є», — сказала заступниця керівника ОП.

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hromadske За матеріалами:

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