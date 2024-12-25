Депутат облради та заступник мера на Львівщині затримані за спробу шахрайства у Святвечір — Finance.ua

Депутат облради та заступник мера на Львівщині затримані за спробу шахрайства у Святвечір Сьогодні 15:55 — Кримінал

Депутат облради та заступник мера на Львівщині затримані за спробу шахрайства у Святвечір

Працівники Державного бюро розслідувань затримали депутата Львівської обласної ради та заступника міського голови однієї з територіальних громад регіону. Їх підозрюють у спробі шахрайського заволодіння 1,2 млн грн у місцевого приватного підприємця.

Про це повідомили у ДБР.

Деталі справи

Зловмисники пропонували підприємцю «допомогу» у виграші тендеру на виконання будівельних робіт.

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Коли підприємець відмовився від пропозиції й самостійно здобув перемогу в тендері, вони почали вимагати у нього частину прибутку, переконуючи, що саме завдяки їхнім діям він виграв.

Депутата та його спільника затримали під час отримання хабаря: 25 тис. доларів США та 190 тис. гривень.

Обом оголошено підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене групою осіб в особливо великих розмірах).

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Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

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