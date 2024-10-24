На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК

Кримінал
162
Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрито на хабарництві. Підозрюваний вимагав талони на пальне за відстрочку.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
Військком вимагав хабар у чоловіка, який вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття та має законне право на отримання відстрочки від призову.
«Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар — талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисячі доларів», — додає ДБР.
Голову районного ТЦК було затримано 21 жовтня після отримання талонів на пальне. Зокрема в його авто було виявлено 13 тисяч доларів готівкою.
«Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину», — пише ДБР.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.