На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК — Finance.ua

На хабарі затримали начальника Тернопільского ТЦК Сьогодні 17:34 — Кримінал

Начальника Тернопільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) викрито на хабарництві. Підозрюваний вимагав талони на пальне за відстрочку.

Військком вимагав хабар у чоловіка, який вперше здобуває вищу освіту на денній формі навчання в одному з навчальних закладів Прикарпаття та має законне право на отримання відстрочки від призову.

«Однак військком попередив чоловіка, який займається агробізнесом, що оформить йому довідку про відстрочку лише за хабар — талони на одну тисячу літрів дизельного пального. Вартість палива складає приблизно 1,5 тисячі доларів», — додає ДБР.

Голову районного ТЦК було затримано 21 жовтня після отримання талонів на пальне. Зокрема в його авто було виявлено 13 тисяч доларів готівкою.

«Правоохоронці провели обшук і в службовому кабінеті фігуранта, де також було вилучено паливні картки на понад одну тисячу літрів дизеля та бензину», — пише ДБР.

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