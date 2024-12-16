У Чернівцях судили військового за хабарі та фальшиві повістки для ухилянтів — Finance.ua

У Чернівцях судили військового за хабарі та фальшиві повістки для ухилянтів Сьогодні 14:33 — Кримінал

У Чернівцях військовослужбовця роти охорони, який служив у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, засудили за створення схеми ухилення від мобілізації. Суд ухвалив рішення накласти на нього штраф.

Справу розглядав суд, і матеріали по ній зберігаються в Єдиному державному реєстрі судових справ. Встановлено, що обвинувачений, маючи доступ до бланків повісток у ТЦК, пропонував за гроші видавати фальшиві повістки, щоб «клієнти» могли уникнути повторного вручення протягом місяця. Коли термін дії повістки завершувався, військовий видавав нову за додаткову плату.

Цю схему викрили після того, як один із «клієнтів» звернувся до правоохоронців. Чоловіка затримали під час отримання хабаря.

Обвинувачений, який став військовим на початку повномасштабного вторгнення, під час роботи в ТЦК дізнався, що в центрі не ведеться облік видачі повісток. Після цього він почав використовувати недоліки в обліку для створення вигідних для себе схем.

штрафом у розмірі 8500 гривень. Крім того, з нього стягнули 1434 гривні за витрати на залучення експерта в рамках кримінального провадження. Згідно з рішенням Шевченківського районного суду м. Чернівці у справі № 727/11 288/23 , обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Його покарали

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