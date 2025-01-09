Депозити: конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки зі ставками конкурентів — Finance.ua

Депозити: конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки зі ставками конкурентів Сьогодні 08:00 — Кредит&Депозит

Депозити: конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки зі ставками конкурентів

Максимальна процентна ставка на 3 місяці на початок січня знизилася від 16,7% до 16,65% річних, на 6 місяців — зросла від 16,30% до 16,50% річних, на 12 місяців — зросла від 16,5% до 17% річних. Цього місяця нижню планку для депозитів, що розглядаються, на 3,6 і 12 місяців ми зберегли на рівні 15% річних.

Про це йдеться в нашій статті:

найпопулярнішою відсотковою ставкою на різні терміни у різних банках знову стало 15% річних. Ми бачимо 8 пропозицій від різних банків із процентною ставкою 15% річних: 4 депозити терміном на 3 місяці, один депозит терміном на 6 місяців та 3 депозити терміном на 12 місяців (дивіться Найжорстокіша конкуренція змушує банки вирівнювати відсоткові ставки з аналогічними ставками конкурентів. У січні 2025 рокуставкою на різні терміни у різних банках знову сталоМи бачимо 8 пропозицій від різних банків із процентною ставкою 15% річних: 4 депозити терміном на 3 місяці, один депозит терміном на 6 місяців та 3 депозити терміном на 12 місяців (дивіться таблиці ).

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Практично всі банки (виняток становлять банки Український капітал та Асвіо Банк ), йдучи в ногу з часом, пропонують можливість оформити депозити онлайн. Разом із цим Радабанк дає +1% річних, а Кристалбанк +0,25% річних до процентної ставки у разі оформлення депозиту не у відділенні, а через інтернет-банк.

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Можливість поповнення депозиту із розглянутих нами пропонують п’ять банків:

Абанк;

Львів Банк;

Юнекс Банк;

Кристалбанк;

monobank.

Тому радимо звернути особливу увагу на пропозиції цих банків. Депозити від monobank можна поповнювати пізніше трьох місяців до закінчення. Тобто депозит на 3 місяці поповнити не можна, на 6 місяців — можна протягом перших трьох місяців, на 12 місяців — протягом перших дев’яти місяців. Депозит від Львів Банк також не можна поповнювати протягом останніх трьох місяців. Водночас загальна сума поповнень не може перевищувати 250 тис. грн.

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Декілька слів про лідерів рейтингу. У категорії «Депозити на 3 місяці» Банк Альянс, хоч і трохи знизив відсоткову ставку, зберіг лідерство.

У категорії «Депозити на 6 місяців» на перше місце вийшов Радабанк, який підвищив відсоткову ставку від 16 до 16,5% річних.

У категорії «Депозити на 12 місяців» у січні 2025 року завдяки підвищенню процентної ставки від 16,5% до 17% лідером також став Радабанк.

Передбачаючи цикл підвищення депозитних ставок, банки починають наголошувати на більш довгих депозитах (від року і більше), пропонуючи саме за ними вищі відсоткові ставки, ніж за короткими вкладами.

Довідка Finance.ua:

Станом на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,5 млн вкладів на суму 1 трлн 347 млрд гривень. З них 355 тисяч були на суму понад 600 тисяч гривень. Про це свідчать дані Національного банку України.

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні ухвалили закон про гарантії для фізосіб і ФОПів усієї суми вкладів під час війни. Через три місяці після закінчення воєнного стану гарантована сума депозитів становитиме 600 тисяч гривень.

За прогнозом директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитра Замотаєва, у першому кварталі 2025 року середні ставки за гривневими вкладами будуть такими.

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