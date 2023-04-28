День фінансів: коли Україна приватизує державні банки, та чи стане "Укрпошта" банком — Finance.ua

День фінансів: коли Україна приватизує державні банки, та чи стане "Укрпошта" банком Сьогодні 17:40

В пятницю, 28 квітня, шукали відповіді на такі питання:

Коли Україна приватизує державні банки? У Міністерстві фінансів повідомили, що у період військового стану стратегії щодо У Міністерстві фінансів повідомили, що у період військового стану стратегії щодо зменшення частки держави не є доцільними та актуальними, а до питання реорганізації державних банків повернуться у післявоєнний період.

Як в Україні припинити діяльність юрособи? Учасники юридичної особи, суд або орган, що Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов’язані протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію.

Які країни східної Європи скорочують фінансову підтримку українців? Країни східної Європи скорочують фінансування програм допомоги українським біженцям через обмеження бюджетів. Що змінюється для українців у Румунії, Чехії та Словаччині — Країни східної Європи скорочують фінансування програм допомоги українським біженцям через обмеження бюджетів. Що змінюється для українців у Румунії, Чехії та Словаччині — розповіли у Bloomberg.

Чи стане «Укрпошта» банком? В «Укрпошті» В «Укрпошті» повідомили , що не мають бажання перетворюватися на банк, а хочуть лише отримати банківську ліцензію для надання розширеного переліку послуг громадянам.

Як декларувати дохід з дивідендів іноземних компаній? У квітні добігає кінця період, коли українські громадяни У квітні добігає кінця період, коли українські громадяни можуть декларувати свої доходи як фізичні особи. Ті українці, які за рік отримали доходи від дивідендів іноземних компаній (наприклад, від акцій умовної Tesla або Apple), мають декларувати їх та платити з них податки.

Скільки коштує оренда квартири у Львові? Ціни на оренду квартир у Львові майже не Ціни на оренду квартир у Львові майже не змінилися у порівнянні з зимовим періодом. Вартість не знижується навіть за відсутністю великого попиту. Пропозицій на ринку нерухомості достатньо. Здебільшого житло шукають мешканці міста та області, а не внутрішньо переміщені особи.

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