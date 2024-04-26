Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію

Казна та Політика
2
Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
У Києві не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію. На цьому наголошують у Департаменті культури КМДА.
Про це повідомляють в КМДА.
Що було
Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки «Дружби народів» на арку «Свободи українського народу». Радянську скульптуру двох робітників — символ возз'єднання України та росії - демонтували у квітні того ж року.
Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки «Свободи українського народу».
Читайте також
Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік 297 пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, що рекомендували до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів. Із них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.
Читайте також
«Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки „Свободи українського народу“ не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців», — зазначили в КМДА.
Тетяна Сидорак
Тетяна Сидорак
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.