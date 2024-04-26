Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію — Finance.ua

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію
У Києві не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію. На цьому наголошують у Департаменті культури КМДА.
Про це повідомляють в КМДА.
Що було
Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки «Дружби народів» на арку «Свободи українського народу». Радянську скульптуру двох робітників — символ возз'єднання України та росії - демонтували у квітні того ж року.
Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки «Свободи українського народу».
Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік 297 пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, що рекомендували до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів. Із них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.
«Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки „Свободи українського народу“ не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців», — зазначили в КМДА.
Поділитися новиною