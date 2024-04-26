Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію — Finance.ua

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію Сьогодні 09:33 — Казна та Політика

Демонтаж арки: простір отримає нову концепцію

У Києві не демонтуватимуть одну з візитівок міста — арку «Свободи українського народу», її сенс переосмислено. А простір біля неї отримає нову концепцію. На цьому наголошують у Департаменті культури КМДА.

Про це повідомляють в КМДА.

Що було

Після початку повномасштабного вторгнення Київрада ухвалила рішення про перейменування арки «Дружби народів» на арку «Свободи українського народу». Радянську скульптуру двох робітників — символ возз'єднання України та росії - демонтували у квітні того ж року.

Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки «Свободи українського народу».

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Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій НАН України, Інституту Національної пам’яті та експертами сформували перелік 297 пам’ятних об'єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та срср, що рекомендували до усунення та/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання таких об'єктів. Із них 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків та елементів оздоблення.

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«Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки „Свободи українського народу“ не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним Силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців», — зазначили в КМДА.

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