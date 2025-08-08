Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів

48
Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів
Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів
Дефіцит бюджету росії у липні склав 13 млрд доларів. А загалом з початку року — 54 млрд доларів.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
Читайте також
Як заявив керівника ОП, за січень-липень 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 54 млрд доларів — це більше за річні очікування.
Окрім цього, видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи — на 2,8%.
«Бюджет рф сьогодні — бульбашка», — зазначив Єрмак.
Читайте також
Нагадаємо, кількість компаній у росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат. Згідно з доповіддю Центробанку росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.
Серед причин — зниження попиту на продукцію. «У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки», — зазначили в Центробанку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems