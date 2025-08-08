Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів — Finance.ua

Дефіцит бюджету рф за сім місяців склав 54 млрд доларів Сьогодні 15:34

Дефіцит бюджету росії у липні склав 13 млрд доларів. А загалом з початку року — 54 млрд доларів.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

Як заявив керівника ОП, за січень-липень 2025 року дефіцит російського бюджету досяг 54 млрд доларів — це більше за річні очікування.

Окрім цього, видатки зросли на 20,8% у річному вимірі, а доходи — на 2,8%.

«Бюджет рф сьогодні — бульбашка», — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, кількість компаній у росії, які планують звільнення співробітників, зросла майже вдвічі з початку року. Одночасно бізнес скорочує плани щодо підвищення зарплат. Згідно з доповіддю Центробанку росії про регіональну економіку, в червні частка компаній, які планують скорочення персоналу, сягнула 11,5% порівняно з 6,9% у січні.

Серед причин — зниження попиту на продукцію. «У цих умовах окремі компанії вже скорочують персонал, вводять режим неповної зайнятості, надають позапланові відпустки», — зазначили в Центробанку.

