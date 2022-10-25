Де зберігати криптовалюту: різновиди криптогаманців — Finance.ua

Де зберігати криптовалюту: різновиди криптогаманців Вчора 08:29 — Фінтех і Картки

Де зберігати криптовалюту: різновиди криптогаманців

Криптовалюти впевнено входять у наше життя. І після того, як ви придбали ту чи іншу криптовалюту, незмінно виникає питання: де її краще та надійніше зберігати? Для зберігання криптовалют зазвичай використовують так звані криптогаманці. Вони вважаються найбезпечнішим варіантом для власників криптовалюти.

Про це сказано а матеріалі Finance.ua Де краще зберігати криптовалюту

Існує 5 різновидів криптогаманців:

електронні;

програмні, що встановлюються на комп’ютер;

застосунки для смартфонів;

електронні гаманці на паперовому носії;

апаратні (фізичні).

Електронні криптогаманці

Створюються онлайн на різних фінансових сайтах: обмінниках криптовалют, криптовалютних бірж тощо. Сам процес створення такого гаманця схожий на реєстрацію на тому чи іншому ресурсі та не передбачає встановлення спеціального програмного забезпечення на персональний комп’ютер чи смартфон.

Переваги: простота установки, відсутність необхідності в додатковому програмному або апаратному забезпеченні, можливість доступу до гаманця з різних комп’ютерів або смартфонів.

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Недоліки: слабка захищеність через те, що реєструються такі криптогаманці віддалено, дані зберігаються на зовнішніх серверах, а отже, можуть бути піддані хакерським атакам.

При реєстрації новому клієнту автоматично відкриваються гаманці у понад 500 криптовалютах, включаючи як популярні Bitcoin, Ethereum, Tether тощо, так і багато маловідомих.

Клієнт може здійснити обмін між різними криптогаманцями прямо на даному сайті: для цього не потрібно виводити монети на криптобіржу або користуватися послугами криптообмінника; тут «все включено».

Програмні криптогаманці, які встановлюються на комп’ютер

Це спеціальні програми, які завантажуються із загальнодоступного сайту та встановлюються на персональний комп’ютер. Їх ще називають «десктопними» гаманцями.

Десктопні гаманці діляться на «товсті» та «тонкі».

«Товсті» гаманці — це повноцінна версія програми, що включає навіть можливість майнінгу криптовалюти.

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Однак незручність такого гаманця полягає у величезному обсязі, який він займає на жорсткому диску комп’ютера. Також у більш тривалому часі проведення операцій.

«Тонкі» гаманці витрачають на проведення операції більше часу, але мають обмежені можливості.

Переваги: більш надійні, ніж онлайнові версії.

Недоліки: займають багато місця на комп’ютері, або мають обмежений функціонал.

Застосунки для смартфонів

Окремі випадки програмних криптогаманців, розроблені саме для встановлення на смартфони. Їх можна завантажити в AppStore та GooglePlay.

Версії для смартфонів є практично у всіх популярних програмних криптогаманців.

Переваги та недоліки — ті ж, що й у програмних гаманців для комп’ютерів.

Електронні гаманці на паперовому носії

Це аркуш паперу розміром з грошову банкноту, на якому роздруковані публічний і приватний ключі.

Переваги: набагато менша вартість, порівняно, наприклад, з апаратним гаманцем.

Недоліки: його легко втратити. Крім того, його легко вкрасти.

Апаратні (фізичні) гаманці

Нагадують звичайний флеш-накопичувач. Вони вважаються найнадійнішими з усіх криптогаманців. Усе тому, що ключ доступу до них генерується локально та не передається через Інтернет. Він зберігається на самому токені (флешці).

Для захисту від хакерського злому та комп’ютерних вірусів використовуються захищені чіпи, PIN-коди для підтвердження операцій, а для відновлення доступу до гаманця використовується спеціальна «мнемофраза» (її ще називають seed-фраза. — Ред.).

Вартість апаратних криптогаманців починається від 50-100 доларів і може сягати 500 і вище.

Переваги: висока надійність. Зламати апаратний гаманець практично неможливо.

Недоліки: висока вартість, порівняно з іншими криптогаманцями. Незручності, пов’язані з тим, що для проведення транзакцій доведеться спочатку перевести криптовалюту з апаратного криптогаманця на будь-який програмний, а після закінчення — зробити зворотній переказ. Тобто для щоденного та багаторазового використання апаратний гаманець буде незручним.

Крім того, необхідно ретельно зберігати seed-фразу (комбінацію символів для відновлення гаманця) окремо від самого пристрою у надійному місці. Якщо втратити і код, і сам ключ — накопичена криптовалюта буде втрачена безповоротно.

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