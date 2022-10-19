Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС — Finance.ua

Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС Вчора 21:31 — Світ

Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС

Європейська комісія заявила, що держави-члени ЄС мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти для розвантаження електричних систем.

Про це зазначено в пакеті документів, опублікованих 18 жовтня.

ЄС хоче обмежити майнінг

З огляду на напружену енергетичну ситуацію у 2022 році, ЄС закликав держави-члени знизити споживання електроенергії майнерами криптовалюти.

Вони додали, що в разі падіння навантаження в системах електропостачання держави-члени мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти.

Комісія також звернула увагу на податкові пільги, які отримують криптомайнери в деяких державах-членах. Євродепутати закликали їх скасувати хоча б на час кризи.

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Звіт порушує проблему енергоефективності загалом. Він підкреслює важливість впровадження еко-friendly блокчейнів.

«Слід проявляти обережність і використовувати тільки найбільш енергоефективні технології. Велика частина енергоспоживання пов’язана із застарілим механізмом консенсусу Proof-of-Work, який використовується найпопулярнішою криптовалютою Bitcoin»

Тож ця зима стане складною для всіх, зокрема і для майнерів.

Французький уряд уже анонсував планові відключення. У різних частинах країни електрику по черзі відключатимуть на 2-3 години на день, щоб забезпечити стабільність мережі.

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