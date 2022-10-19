Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС — Finance.ua

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Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС

Світ
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Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
Єврокомісія попередила про можливе припинення майнінгу в ЄС
Європейська комісія заявила, що держави-члени ЄС мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти для розвантаження електричних систем.
Про це зазначено в пакеті документів, опублікованих 18 жовтня.

ЄС хоче обмежити майнінг

З огляду на напружену енергетичну ситуацію у 2022 році, ЄС закликав держави-члени знизити споживання електроенергії майнерами криптовалюти.
Вони додали, що в разі падіння навантаження в системах електропостачання держави-члени мають бути готовими призупинити видобуток криптовалюти.
Комісія також звернула увагу на податкові пільги, які отримують криптомайнери в деяких державах-членах. Євродепутати закликали їх скасувати хоча б на час кризи.
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Звіт порушує проблему енергоефективності загалом. Він підкреслює важливість впровадження еко-friendly блокчейнів.
«Слід проявляти обережність і використовувати тільки найбільш енергоефективні технології. Велика частина енергоспоживання пов’язана із застарілим механізмом консенсусу Proof-of-Work, який використовується найпопулярнішою криптовалютою Bitcoin»
Тож ця зима стане складною для всіх, зокрема і для майнерів.
Французький уряд уже анонсував планові відключення. У різних частинах країни електрику по черзі відключатимуть на 2-3 години на день, щоб забезпечити стабільність мережі.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє?

За матеріалами:
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