Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році — Finance.ua

Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році Вчора 18:30 — Фінтех і Картки

Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році

Аналітик і досвідчений криптотрейдер Тон Вейс в інтерв’ю Kitco News заявив, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у 2023 році, ще до чергового халвінгу (зниження винагороди майнерів) в мережі BTC.

На думку аналітика , халвінг буде реалізовано раніше, ніж очікують інвестори: ближче до березня або квітня 2024 року. Але ажіотаж від майбутньої події проявиться набагато раніше: «Очікую, що у нас буде значне зростання, яке може завершитися навіть до халвінгу, оскільки ентузіазм інвесторів здатний вичерпати себе. Я був би здивований, якби ми не наблизилися до цих $100 000 наступного року».

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За словами Вейса, ймовірно, відбудеться розворот спадного тренду на ринку криптовалют, оскільки настрої наразі нерівномірні: «Дуже багато інвесторів очікують продовження криптозими. І щоразу, коли на одній стороні ринку виявляється занадто багато трейдерів, відбувається зворотне. Прямо зараз я бачу дуже песимістичні настрої».

Вейс вважає, що цифрові активи можуть стати бенефіціарами спекулятивних грошей, що вливаються в них, — на тлі можливості зростання традиційних активів, таких як облігації та нерухомість: «Вважаю, що на ринку облігацій відбудеться великий обвал. Можливий навіть обвал на ринку нерухомості. Але я думаю, що на ринок акцій і криптовалют надходитиме багато спекулятивних грошей».

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