Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році

Фінтех і Картки
240
Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році
Аналітик прогнозує, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у наступному році
Аналітик і досвідчений криптотрейдер Тон Вейс в інтерв’ю Kitco News заявив, що Bitcoin досягне шестизначної ціни у 2023 році, ще до чергового халвінгу (зниження винагороди майнерів) в мережі BTC.
На думку аналітика , халвінг буде реалізовано раніше, ніж очікують інвестори: ближче до березня або квітня 2024 року. Але ажіотаж від майбутньої події проявиться набагато раніше: «Очікую, що у нас буде значне зростання, яке може завершитися навіть до халвінгу, оскільки ентузіазм інвесторів здатний вичерпати себе. Я був би здивований, якби ми не наблизилися до цих $100 000 наступного року».
Читайте також
За словами Вейса, ймовірно, відбудеться розворот спадного тренду на ринку криптовалют, оскільки настрої наразі нерівномірні: «Дуже багато інвесторів очікують продовження криптозими. І щоразу, коли на одній стороні ринку виявляється занадто багато трейдерів, відбувається зворотне. Прямо зараз я бачу дуже песимістичні настрої».

Майнінг криптовалют: з чого починати, і чи варта шкурка вичинки 🧐

Вейс вважає, що цифрові активи можуть стати бенефіціарами спекулятивних грошей, що вливаються в них, — на тлі можливості зростання традиційних активів, таких як облігації та нерухомість: «Вважаю, що на ринку облігацій відбудеться великий обвал. Можливий навіть обвал на ринку нерухомості. Але я думаю, що на ринок акцій і криптовалют надходитиме багато спекулятивних грошей».
Купуйте, торгуйте та зберігайте понад 600 криптовалют на Binance. Біржа вважається найбільшою та найпопулярнішою у світі. 90 млн користувачів довіряють Binance. Платформа пропонує найнижчі комісії за транзакції, підтримку клієнтів 40 мовами, а також дає можливість торгувати на ходу.

Почніть заробляти на Binance 💰

За матеріалами:
cryptomisto
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.