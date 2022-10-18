Bitcoin потрапив у Книгу рекодів Гіннеса — Finance.ua
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Bitcoin потрапив у Книгу рекодів Гіннеса

Фінтех і Картки
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Bitcoin потрапив у Книгу рекодів Гіннеса
Bitcoin потрапив у Книгу рекодів Гіннеса
У Книгу рекордів Гіннеса додали декілька визначних криптовалютних досягнень. Зокрема свою почесну сторінку отрималав флагманський криптоактив Bitcoin. BTC був визнаний найдорожчою криптовалютою з ринковою капіталізацією у 816,69 мільярда доларів станом на 24 березня 2022 року, а також його назвали першою у світі децентралізованою криптовалютою.
«Bitcoin був розроблений як розв’язання проблеми регулювання цифрової валюти без будь-якої централізованої організації або „довіреної третьої сторони“ для нагляду за транзакціями», — йдеться в описі Книги рекордів Гіннесса.
Проект NFT CryptoPunks також потрапив до Книги рекордів як найдорожчий предмет цифрового колекціонування. Рекорд було досягнуто відразу, як токен CryptoPunk #5822 був придбаний за 23,7 мільйона доларів, або 8000 ефірів 12 лютого цього року підприємцем Діпаком Таплією.
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У свою чергу Сальвадор був включений до Книги Гіннеса як «перша країна, яка прийняла Bitcoin як законний платіжний засіб» у червні минулого року.
«Ми сподівалися, що цей крок, до речі, засуджений Світовим банком, знизить вартість міжнародних переказів — важливий фактор для країни, що залежить від грошей, які надсилають додому робітники з-за кордону», — йдеться в повідомленні Книги рекордів.

Криптовалюти: швидкі гроші чи стабільний дохід на майбутнє? 🧐

Представник Комітету Книги рекордів заявив, що кожне наступне видання намагається показати дух часу конкретно вказано року, а також ті теми, які, ймовірно, обговорюватимуться найбільше. Так, у 2022 році такими ключовими темами є криптовалюта, космічні подорожі та молодіжна соцмережа TikTok.
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«Ми будемо з цікавістю спостерігати за криптовалютним простором протягом наступних кількох років, оскільки технології, які лежать в основі криптографії, розвиватимуться та знайдуть ширший спектр застосувань», — сказали у Комітеті.
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За матеріалами:
noworries
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