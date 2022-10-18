75% молодих американців використовують криптовалюти — Finance.ua
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75% молодих американців використовують криптовалюти

Фінтех і Картки
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75% молодих американців використовують криптовалюти
75% молодих американців використовують криптовалюти
Згідно з даними опитування, проведеного Bank of America, 75% американських інвесторів у віці від 21 до 42 років вкладають свої кошти у криптовалюти або альтернативні класичним інструментам форми збереження заощаджень.
Молодь Америки переконана, що володіння лише традиційними фінансами не може гарантувати прибутки в майбутньому.
Молоде покоління значно більше надає перевагу галузі цифрових активів, ніж старші люди (наприклад, ніж батьки цих же інвесторів). Американська молодь навіть готова отримувати частину своєї заробітної плати у криптовалютах.

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«Як ми бачимо серед сімей наших клієнтів, фінансова поведінка та цінності формуються на ранньому етапі життя та стають спадковими, передаючись від одного покоління до іншого. Результати нещодавнього опитування демонструють як змінюються пріоритети та потреби та як важливо банківським установам вміти задовольняти потреби нових поколінь», — поділилась президент Private Bank of Bank of America Кеті Нокс.
Для порівняння, лише 32% людей старшого віку підтримують ідею криптовалютних інвестицій, вважаючи, що необхідно вкладати всі свої кошти в акції, а 5% інвестувати в альтернативні активи, такі як криптовалюта.
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Згідно з результатами опитування Study.com, проведеного наприкінці серпня, 64% американських батьків, які вкладають кошти у цифрові активи, хочуть навчати цього своїх дітей. Більшість респондентів переконані, що курс про блокчейн-технології та інвестування має бути обов’язковою складовою навчального процесу у школах.
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За матеріалами:
noworries
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