Де в Європі українці можуть отримати безкоштовне житло: перелік країн — Finance.ua

Де в Європі українці можуть отримати безкоштовне житло: перелік країн Сьогодні 09:05 — Світ

Де в Європі українці можуть отримати безкоштовне житло: перелік країн

Питання з наданням житла для біженців у Європі залишається гострим. Потік мігрантів не сповільнюється, тоді як ресурси для їх розміщення — обмежені. У більшості країн ЄС кількість охочих отримати тимчасове житло перевищує доступні можливості, тож загальна тенденція очевидна: знайти безкоштовне житло в Європі стає дедалі складніше.

Розповідаємо із посиланням на visitukraine.today , в яких країнах ЄС українці все ще можуть отримати допомогу з розміщенням.

Польща

Якщо ви шукаєте житло в Польщі для біженців, зверніть увагу на зміни, що стануть чинними вже в листопаді цього року. Згідно з проєктом змін до Спецзакону , з 1 листопада 2025 року у центрах колективного розміщення зможуть поселитися тільки представники вразливих категорій. До таких належать:

діти, на яких виплачується допомога 800+ (щоденна оплата — 15 злотих);

пенсіонери, які отримують польську пенсію (щоденна оплата — 15 злотих);

особи з інвалідністю;

жінки від 60 років і чоловіки від 65 років (за умови відсутності пенсії);

вагітні жінки та особи, які доглядають за дитиною до 1 року;

одинокі батьки, які виховують трьох і більше дітей (основна умова — хоча б одній дитині має бути менше 7 років);

неповнолітні під опікою;

особи, які доглядають за людьми з інвалідністю (за відсутності доглядової допомоги);

тимчасові опікуни, призначені українськими органами;

повнолітні учні денних форм навчання до завершення навчального року, у якому їм виповниться 20 років;

особи, які нещодавно пройшли госпіталізацію тривалістю не менше 7 днів за рахунок польських фондів (якщо немає можливості повернутися додому).

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Якщо ви не бажаєте залишитися в центрах колективного розміщення, існують інші варіанти, як отримати житло для біженців у 2025 році:

1. Програма «40+» (компенсація за розміщення біженців): польський уряд надає фінансову підтримку полякам, які приймають українських біженців у своїх домівках.

2. Програми НУО та благодійних організацій.

3. Орендоване житло (Najem mieszkań na wolnym rynku).

4. Соціальне житло (Mieszkania socjalne / komunalne): надається органами місцевого самоврядування (гмінами) особам, які перебувають у складній життєвій ситуації та відповідають певним критеріям доходу.

5. Житло від роботодавців (наприклад, у сільському господарстві).

Німеччина

Регіон перебування в Німеччині ви можете обрати тільки при в’їзді — для переїзду будуть потрібні вагомі причини як-от робота, навчання чи возз’єднання сім’ї. Після прибуття ви маєте зареєструватися в центрі первинного прийому. Після цього ви або залишитесь в ньому, або будете перерозподілені в інший табір — залежно від завантаженості. В пункті прийому для біженців ви зможете отримати тимчасове житло, харчування, медичну допомогу та юридичні консультації.

Українці в Німеччині отримують статус тимчасового захисту автоматично. Після цього вони мають право подати заявку на отримання соціального житла. Зазвичай воно видається тим, хто довше проживає в громаді. Також перевагу надають людям з інвалідністю, багатодітним родинам, пенсіонерам. Ви можете бути тимчасово поселені в гуртожиток, шелтер або готель, але таке рішення не довготривале.

Для отримання соціального житла чи допомоги необхідно мати:

Статус біженця (§ 24 Закону про перебування). Підтвердження доходів чи права на WBS.

Чехія

Офіційні джерела в Чехії (зокрема, Міністерство внутрішніх справ та Міністерство праці та соціальних справ) зазначають, що українські біженці з тимчасовим захистом мають можливості для отримання соціального помешкання.

Доступ до шелтерів та муніципального житла: У перші місяці після прибуття держава забезпечувала розміщення у центрах колективного проживання (гуртожитки, готелі, спортзали), а також у муніципальних приміщеннях або через програми, які координують розміщення у приватних домогосподарствах, що отримують державну компенсацію.

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Особливості подовження проживання: Після первинного періоду безкоштовного проживання (зазвичай 150 днів, за винятком вразливих груп населення), особи, які мають фінансові можливості, можуть бути зобов’язані оплачувати своє проживання в державному житлі або шукати приватні варіанти. Продовження безкоштовного проживання у державному житлі може бути доступним для найбільш вразливих категорій населення.

Нідерланди

Нідерланди через Центральний орган з прийому шукачів притулку (COA) та муніципалітети активно надають житло українським біженцям. Це можуть бути:

Колективні центри прийому: розміщення у великих будівлях, таких як колишні офіси, готелі, спортивні зали або спеціально збудовані тимчасові притулки.

Приватні домогосподарства: нідерландці також активно приймали українців у своїх домівках, часто за підтримки місцевих органів влади та благодійних організацій.

З 1 жовтня 2025 року в Нідерландах зросте плата за проживання в державних притулках — із 105 євро до 244,22 євро на місяць. Це пов’язано з політикою збалансування умов для всіх шукачів притулку.

Португалія

Португалія надає тимчасовий захист і сприяє розміщенню українців через Службу у справах іноземців та кордонів (SEF) та Інститут соціального забезпечення (ISS).

Прийомні центри: на початковому етапі надавалося розміщення у прийомних центрах або готелях.

Підтримка неурядових організацій: значну роль у наданні житла відіграють неурядові організації та благодійні фонди, які координують розміщення у приватних помешканнях або у власних центрах.

Словаччина

Словаччина надає допомогу з житлом через свої центри первинного прийому та регіональні координаційні центри.

Центри колективного розміщення: тимчасове житло надається у притулках, гуртожитках або готелях, часто з можливістю базового харчування.

Координація з місцевими органами: місцеві органи влади та волонтерські організації також відіграють важливу роль у пошуку та наданні житла.

Австрія

В Австрії за надання житла відповідає Федеральне міністерство внутрішніх справ через Федеральне агентство з питань опіки та підтримки (BBU) у рамках системи базового забезпечення (Grundversorgung).

Державне житло: надається житло у спеціальних притулках, гуртожитках або орендованих державою квартирах.

Фінансова допомога на житло: у деяких випадках, якщо особа самостійно орендує житло, може бути надана фінансова допомога на покриття частини орендної плати.

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Франція

У Франції допомогу з житлом надає Французьке управління імміграції та інтеграції (OFII) та префектури.

Колективні центри: розміщення може бути надано у спеціальних прийомних центрах або готелях, часто на умовах спільного проживання.

Допомога з пошуком приватного житла: уряд також заохочує та підтримує ініціативи щодо розміщення українців у приватних домогосподарствах або у житлі, наданому асоціаціями.

Інші країни, які надають притулок українським біженцям

У таких країнах, як Італія та Іспанія, а також у деяких інших країнах ЄС, підхід до надання житла може мати такі особливості:

Де більше вільного житла, але складніші умови отримання: часто менше прямого державного забезпечення житлом у великих центрах, а більше покладаються на мережу неурядових організацій, регіональні програми та ініціативи місцевих громад. Це може означати більшу гнучкість у пошуку житла, але й більшу відповідальність для самих біженців у його пошуку та оформленні. Наприклад, в Італії значну роль відіграють муніципалітети та церковні організації. В Іспанії урядові програми часто доповнюються діями регіональних урядів та неурядових організацій.

Наявність пріоритетів для сімей з дітьми: у багатьох країнах, незалежно від загального підходу, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, особи з інвалідністю та інші вразливі категорії населення часто мають пріоритет у наданні житла та соціальної підтримки.

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