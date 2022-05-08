Де у Польщі отримати довідку про перетин кордону біженцям з України — Finance.ua

Де у Польщі отримати довідку про перетин кордону біженцям з України

Вчора 13:37 — Особисті фінанси

Досі довідку про перетин кордону видавала Прикордонна служба Польщі, але часто прикордонна служба відмовляла у видачі цього документу. З 20 квітня у іноземців у Польщі з’явилася можливість отримати цю довідку у спеціально створених пунктах, що створені на міських вокзалах.

Звертаємо вашу увагу, що йдеться саме про довідки для українців, які перетнули кордон після 23.02.2022 року.

Кому не потрібно отримувати довідку про перетин кордону

Не всім людям, які приїжджають з України, потрібна така довідка. Це буде необхідно тим, хто перетнув кордон за внутрішнім паспортом, посвідченням водія, свідоцтвом про народження або на підставі будь-якого іншого документа, що не є закордонним паспортом.

Всім особам, які приїхали з України до Польщі на підставі чинного закордонного паспорта, прикордонною службою було поставлено штамп із датою та місцем перетину кордону — їм додаткова довідка не потрібна.

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Також тим, хто вже має номер PESEL зі статусом Ukr, також не потрібно подавати заяви на отримання такого документа. Присвоєння номера PESEL Ukr саме підтверджує перетин кордону після 23.02.2022.

Хто може отримати довідку

Такий документ буде необхідний насамперед тим, хто не хоче подавати заяву на отримання ідентифікаційного номера PESEL або ще не встиг отримати цей номер (PESEL Ukr) і не має штампу в закордонному паспорті про перетин кордону, але хотіли б користуватися різними пільгами для громадян України (наприклад, безкоштовний проїзд у громадському транспорті або інші пільги, які вимагають підтвердження дати перетину кордону).

Також довідку про перетин кордону можуть отримати особи, які планують виїхати з Польщі до іншої країни ЄС, але не мають документа, що підтверджує перетин кордону після 23.02.2022.

Де можна подати заяву на отримання довідки про перетин кордону

Як повідомлялося раніше, Прикордонна служба не видаватиме документа, що підтверджує дату в’їзду до Польщі, але його можна отримати на вокзалах. Співробітники інформаційних пунктів та пунктів видачі PESEL зможуть перевірити дату перетину кордону у базі даних польської прикордонної служби.

З 20 квітня подати заяву на отримання довідки про перетин польського кордону можна у спеціально створених для цього пунктах.

Інформація Finance.ua:

на початку травня у Польщі оприлюднять дані про новий рівень середньої заробітної плати на 2023 рік. Він зросте більш ніж на 400 злотих (близько 2,6 тис. грн) . Таке підвищення рекордне, і воно також вплине на заробітки українців за кордоном;

. Таке підвищення рекордне, і воно також вплине на заробітки українців за кордоном; українцям, які вимушено переїхали до Польщі через напад росії, розширили перелік послуг, якими вони можуть скористатися у додатку mObywatel, який є аналогом української «Дії». Які послуги там доступні — читайте за посиланням.



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