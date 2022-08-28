Де у Польщі найбільше українців: список міст — Finance.ua

Де у Польщі найбільше українців: список міст Вчора 06:34 — Світ

Де у Польщі найбільше українців: список міст

Сусідня Польща завжди була країною, яка приймала чимало українців — до початку повномасштабної війни там жили 2 мільйони наших громадян.

У 2022 році до Польщі прибула рекордна кількість українців. Українсько-польський кордон з 24 лютого перетнули 5 мільйонів громадян України. Соціологи кажуть, що українці становлять близько 8% всього населення Польщі.

У яких містах Польщі найбільше українців

Громадяни України не розселяються по країні рівномірно. Очевидно, що є міста, які більше приваблюють, зокрема, кращими умовами праці, освіти, житлом, інфраструктурою тощо. Тому зазвичай українці їдуть у великі міста країни.

Так, найбільше українців у Жешуві — вони становлять 37% від всіх жителів міста.

Також найпопулярнішими серед українців є наступні польські міста:

34% українців від загальної кількості жителів у Гданську;

33% — у Катовіце;

по 23% — у Кракові та Вроцлаві;

20% — у Любліні;

16% — у Познані;

15% — у Щецині;

13% — у Варшаві.

При цьому найменше громадян України приваблює Білосток, Лодзь та Бидгощ.

Довідка Finance.ua:

цифрові водійське посвідчення та техпаспорт у «Дії» невдовзі відображатимуться в польському застосунку mObywatel завдяки послузі кросдержавного шерингу;

в Польщі рівень безробіття у липні склав 4,9%, що є найнижчим показником за останні 32 роки, тобто за весь час з моменту падіння комунізму і початку ринкових реформ в країні;



у Польщі у 2023 році набудуть чинності зміни до Трудового кодексу, які впроваджують дві директиви ЄС — про прозорі та передбачувані умови праці, а також батьківська директива (або документ про work-life balance). Що це означає — розповідали тут.



Телеканал 24 За матеріалами:

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