Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки — Finance.ua

Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки Вчора 16:48 — Особисті фінанси

Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки

В Польщі рівень безробіття у липні склав 4,9%, що є найнижчим показником за останні 32 роки, тобто за весь час з моменту падіння комунізму і початку ринкових реформ в країні.

Про це повідомили в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Міністерство сім’ї та соціальної політики Республіки Польща.

«З початку повномасштабної війни в Польщі працевлаштувалися 372 тисячі українських біженців. Найбільше з них працює у воєводствах: Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосілезькому (39,5 тис.), Лодзькому (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.)», — йдеться в повідомленні.

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Разом з тим генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич підкреслив, що в порівнянні з 2021 роком, попит на вакансії в агентстві з боку поляків збільшився на 9%, навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Цьому зростанню є кілька пояснень: подорожчання життя в Польщі, висока інфляція (за прогнозом Єврокомісії, річна інфляція в Польщі складе 12,2%) і зростання ставок по іпотеці.

«Також ми помічаємо, що поляки починають освоювати роботи, на які раніше майже не звертали уваги, наприклад, робота в харчовій промисловості і в логістиці. Певний парадокс в тому, що при умовних складнощах для економіки зазвичай рівень безробіття зростає, при цьому ми бачимо зворотний процес, коли рівень безробіття рекордно скорочується», — додав Богдевич.

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УНІАН За матеріалами:

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