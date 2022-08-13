Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки

Особисті фінанси
1072
Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки
Через біженців з України в Польщі найнижче безробіття за останні 32 роки
В Польщі рівень безробіття у липні склав 4,9%, що є найнижчим показником за останні 32 роки, тобто за весь час з моменту падіння комунізму і початку ринкових реформ в країні.
Про це повідомили в аналітичному центрі міжнародного агентства з працевлаштування Gremi Personal з посиланням на Міністерство сім’ї та соціальної політики Республіки Польща.
«З початку повномасштабної війни в Польщі працевлаштувалися 372 тисячі українських біженців. Найбільше з них працює у воєводствах: Мазовецькому (82,8 тис.), Нижньосілезькому (39,5 тис.), Лодзькому (36,4 тис.), Великопольському (34,5 тис.)», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
Разом з тим генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич підкреслив, що в порівнянні з 2021 роком, попит на вакансії в агентстві з боку поляків збільшився на 9%, навіть на позиції, які традиційно займали працівники з України. Цьому зростанню є кілька пояснень: подорожчання життя в Польщі, висока інфляція (за прогнозом Єврокомісії, річна інфляція в Польщі складе 12,2%) і зростання ставок по іпотеці.
Місце для вашої реклами
«Також ми помічаємо, що поляки починають освоювати роботи, на які раніше майже не звертали уваги, наприклад, робота в харчовій промисловості і в логістиці. Певний парадокс в тому, що при умовних складнощах для економіки зазвичай рівень безробіття зростає, при цьому ми бачимо зворотний процес, коли рівень безробіття рекордно скорочується», — додав Богдевич.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.