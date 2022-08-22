Водійське посвідчення та техпаспорт з "Дії" будуть відображатися в польському застосунку mObywatel — Finance.ua

Водійське посвідчення та техпаспорт з "Дії" будуть відображатися в польському застосунку mObywatel Вчора 16:15 — Особисті фінанси

Цифрові водійське посвідчення та техпаспорт у «Дії» невдовзі відображатимуться в польському застосунку mObywatel завдяки послузі кросдержавного шерингу.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова та державного секретаря з цифровізації Польщі Януша Цешинського.

Від початку повномасштабної війни українцям стала доступна цифрова посвідка «Дія PL» у mObywatel. Наприкінці липня «Дія PL» здобула офіційний статус цифрової посвідки на проживання.

Як зазначають у Мінцифри, кросдержавний шеринг документів — це не тільки наступний крок у розвитку цифрових взаємин між Україною та Польщею, а й міжнародного визнання електронних документів у «Дії».

«Від початку повномасштабного вторгнення Польща активно підтримує та допомагає українцям. Співпраця, яку ми зараз маємо, — високий стандарт добросусідських взаємин. Запуск кросдержавного шерингу документів це підтверджує. А разом із цим стає історичною подією для процесу цифровізації по всьому світу, оскільки це перший кейс у ЄС, коли дві країни проводять обмін документами у державних застосунках. Зі свого боку Мінцифра готова розпочати роботу над визнанням е-документів з mObywatel в Україні», — зазначив віцепрем’єр-міністр.

Януш Цешинський додав, що функціонал шерингу вже готовий і залишилося владнати законодавчі питання. За його словами, послуга запрацює до кінця року.

«Ми розуміємо, що сучасне суспільство не може функціонувати без цифрового середовища. Те, яких успіхів досягла екосистема „Дія“, дійсно вражає. Тому ми вирішили запровадити ці механізми для українців, які зараз у Польщі. Крім цього, це допоможе нашій тісній співпраці у майбутньому, бо воно точно буде цифровим», — наголосив Цешинський.

Також Михайло Федоров подякував Янушу Цешинському за нову партію терміналів Starlink, що прибула в Україну минулого тижня. Із цією партією кількість терміналів Starlink в Україні наблизилася до 20 тисяч.

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