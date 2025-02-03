Де найвищі та найнижчі мінімальні зарплати в ЄС у січні 2025 року (інфографіка) — Finance.ua

Де найвищі та найнижчі мінімальні зарплати в ЄС у січні 2025 року (інфографіка) Сьогодні 21:00

Де найвищі та найнижчі мінімальні зарплати в ЄС у січні 2025 року (інфографіка)

У більшості країн Євросоюзу існує мінімальна зарплата. Розмір мінімалки встановлюється державою. Однак є країни-вийнятки, де поняття мінімальної зарплати відсутнє. Це такі як Австрія, Данія, Італія, Фінляндія та Швеція.

коливався від 551 до 2638 євро на місяць, пише За даними Євростату, у січні 2025 року розмір мінімалки в країнах ЄСпише inpoland.net.pl

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Де найвище

Станом на 1 січня 2025 року найвищий рівень мінімальної заробітної плати за місяць зафіксований у Люксембурзі (2638 євро), Ірландії (2282 євро) і Нідерландах (2193 євро).

Найнижча мінімалка була в Болгарії (551 євро), Угорщині (707 євро) та Латвії (740 євро).

У дослідженні Євростат розділив країни ЄС на три групи за рівнем мінімальної зарплати.

Порогові значення становили 1000 і 1500 євро, тому Польща з результатом 1091 євро опинилася у другій групі разом з такими країнами, як Іспанія, Литва та Португалія, та посіла 9 місце.

Купівельна спроможність та зарплата

Статисти в ЄС також опублікували дані про мінімальну заробітну плату, виражену в паритеті купівельної спроможності (PPS), який враховує різницю в рівнях цін між країнами, що дозволяє порівняти реальної заробітні плати. При розрахунках у цьому дослідженні також було виділено три групи з порогами 1000 та 1500 євро.

Тож найбільшу купівельну спроможність мають в Німеччині, Люксембурзі та Нідерландах.

Польща посідає 7 місце і входить до групи з найвищими показниками. Це країни, де купівельна спроможність є найвищою. Незважаючи на нижчі номінальні суми, польська мінімальна зарплата дозволяє купувати більше товарів і послуг порівняно з країнами, де вартість життя є вищою.

У кінці списку опинилися Естонія, Латвія та Болгарія.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2025 рік», з 1 січня 2025 року мінімальна заробітна плата залишиться на рівні, встановленому у квітні 2024 року: 8 000 гривень, а погодинна ставка становитиме 48 гривень.

За інформацією НБУ, під впливом значного попиту на робочу силу безробіття зменшиться, однак залишатиметься вищим за рівень до повномасштабного вторгнення (близько 10−11% у 2025−2027 роках) через збереження суттєвих диспропорцій між потребами роботодавців і знаннями й можливостями потенційних робітників. Водночас з огляду на високу конкуренцію бізнесу за кваліфікованих працівників заробітні плати і надалі зростатимуть.

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