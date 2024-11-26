Де будуть брати гроші на покриття дефіциту бюждету — Finance.ua

Де будуть брати гроші на покриття дефіциту бюждету Сьогодні 21:00 — Казна та Політика

Де будуть брати гроші на покриття дефіциту бюждету

Депутати планують, що граничний розмір дефіциту бюджету 2025 року становитиме 19,4% від ВВП, а державний та гарантований державою борг на кінець 2025 року не має перевищити 8,62 трлн гривень — 97% від ВВП.

Як це все буде виконано — покаже час. Однак деякі експерти називають цей бюджет популістським. Наприклад, наступного року заплановано витратити близько 10 млрд гривень на виплати «тисячі Зеленського». Інша неоднозначна позиція — доплати вчителям: наступного року кожному вчителю обіцяють доплачувати по 1 300 гривень щомісяця, а від вересня — аж по 2 600 гривень. На це піде майже 12 млрд гривень.

Однак держава через популістські кроки намагається віднайти внутрішні резерви для вирівнювання балансу. Так, наприклад, не будуть підвищувати зарплату прокурорам та іншим держслужбовцям, що викликає питання у тих, хто розуміє роль останніх в управлінні державою та неможливість колективної відповідальності за ознакою професії.

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Також буде обмежено розмір максимальної пенсії для тієї категорії пенсіонерів, які через суди добиваються собі пенсій у сотні тисяч гривень: граничний розмір її, згідно з держбюджетом на наступний рік, не має перевищувати 23 610 гривень на місяць, тобто десять прожиткових мінімумів. Хоча таке популістське рішення, без сумніву, можна вітати, однак конкретних кроків для його практичного виконання знадобилося майже три роки. Втім, побачимо, як це працюватиме на практиці.

Є й непопулярні кроки — наприклад, не змінять розмір більшості соціальних виплат, які прив’язані до прожиткового мінімуму. Розмір мінімальної зарплати (8 тис. гривень) також не підвищуватимуть, хоча інфляцію ніхто не скасовував, а в тому ж держбюджеті її розмір заплановано на рівні 9,5%.

Також наступного року сильно постраждають пенсіонери-переселенці. Депутати вирішили, що якщо такий пенсіонер не користується своїм пенсійним рахунком понад рік, то кошти з нього вилучаються до Пенсійного фонду. У такий спосіб держава планує отримати 11,3 млрд гривень, однак це рішення дуже контроверсійний з погляду чинного законодавства.

Також варто зазначити, що в ухваленому Верховною Радою законі про держбюджет на наступний рік у дохідну частину закладено 141 млрд гривень, які мають туди надійти від підвищення податків. Однак відповідний закон президент ще не підписав, тому питання це поки ще «висить в повітрі».

Так чи інакше, внутрішніх резервів для поповнення дефіциту у понад 1,5 трлн гривень не вистачить. Хоча держава й обходить питання про покриття колосального дефіциту державного бюджету на наступний рік делікатним мовчанням, вихід один — запозичення та міжнародна допомога.

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