Релокація бізнесу: як це вплинуло на бюджети областей (інфографіка) — Finance.ua

Релокація бізнесу: як це вплинуло на бюджети областей (інфографіка) Сьогодні 18:07 — Казна та Політика

Релокація бізнесу: як це вплинуло на бюджети областей (інфографіка)

В Україні з початку повномасштабної війни працює програма релокації підприємств до безпечніших регіонів. Це сприяє створенню нових робочих місць і збільшенню податкових надходжень у місцеві бюджети.

«Слово і діло» проаналізувало , як змінилася частка податків та дотацій в бюджетах областей-лідерів релокації.

Закарпатська область

За словами голови ОВА Мирослава Білецького, Закарпатська область, яка є одним із лідерів за кількістю переміщених компаній, значно скоротила залежність від державних дотацій.

Інфографіка: «Слово і діло»

В області у 2021 році бюджет справді на 61,5% складався з державних дотацій, частка податків становила 29,1%. У 2022 році ситуація кардинально змінилася: частка дотацій знизилася до 37,5%, податків зросла до 54,2%.

У 2023 році частка податків в обласному бюджеті становила 48,4%, дотацій — 44,1%, у 2024 році — 47,4% та 43,1% відповідно. Хоча Білецький говорив, що цього року дотаційна залежність Закарпатської області — на рівні 25%.

Львівська область

У бюджеті-2021 Львівської області податки становили 44,8%, а дотації — 50,3%. У перший рік повномасштабної війни частка державних дотацій знизилася до 27,25%, а податків — зросла до 67,1%.

У 2023 році частка податків у бюджеті становила 57,8%, дотацій — 35,6%, а у 2024 році — 67,8% та 24,5% відповідно.

Івано-Франківська область

У 2021 році частка податків у бюджеті становила 36,7%, а дотацій — 59,3%. У 2022 році ситуація була протилежною: податки — 56,2% бюджету, дотації — 38,9%.

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У 2023 році податкові надходження становили половину бюджету області, дотації — 44,1%, у 2024 році — 52,1% та 40,3% відповідно.

Чернівецька область

У 2021 році податкові надходження становили 25,6% бюджету, а у 2022 році — 46,3%. Рівень дотації становив 68,7% та 44,9% відповідно.

У 2023 та 2024 роках рівень податкових надходжень до бюджету області становив 36,7% та 39,4%, дотацій — 49,5% та 46,2%.

Київська область

До повномасштабної війни частка податкових надходжень становила 45%, а дотацій — 50,8%. В 2022 році частка податків зросла до 62,7%, а дотацій — знизилася до 32,9%.

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У 2023 році частка податків становила 49%, у поточному році — 45,6%, а дотацій — 46,3% та 49,5% відповідно.

Дніпропетровська область

До повномасштабної війни частка податкових надходжень у бюджеті перевищувала 50%, а у 2022 році зросла до 71,7%. У той же час, частка дотацій знизилася з 44,5% до 23,1%.

У 2023 році частка податкових надходжень до обласного бюджету становила 66,4%, у 2024-му — 69,7%. Частка дотацій — 26,8% та 23,5% відповідно.

Нагадаємо, громади зможуть використати кошти місцевого бюджету на заходи з охорони земель.

За перші 6 місяців поточного року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 208,7 млрд грн. Це на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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