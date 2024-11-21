Скільки коштів із бюджету виділялося на фінансування політичних партій — Finance.ua
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Скільки коштів із бюджету виділялося на фінансування політичних партій

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Скільки коштів із бюджету виділялося на фінансування політичних партій
Скільки коштів із бюджету виділялося на фінансування політичних партій
Політичні партії, які на останніх парламентських виборах отримали не менше 5% голосів, мають право на фінансування з державного бюджету. Відповідний закон ухвалили ще у 2015 році, щоб зменшити вплив олігархів (спочатку для отримання фінансування потрібно було подолати 2% бар’єр). Як же змінювалися витрати з бюджету на партії?
У 2016 році на фінансування політичних партій із бюджету виділили 391 млн гривень. Найбільшу суму тоді отримували «Народний фронт» та «Блок Петра Порошенка». Також гроші з бюджету брали «Самопоміч», «Батьківщина» та «Радикальна партія Олега Ляшка». «Опозиційний блок» у тому році від державної підтримки відмовився.
Скільки коштів із бюджету виділялося на фінансування політичних партій
У 2017 році обсяг фінансування партій зріс на 13,1% - до 442,4 млн гривень. Найбільше грошей було виділено «Народному фронту» та БПП — 113 та 122 млн гривень відповідно. На «Самопоміч» передбачили 100 млн, на Радикальну партію — близько 38 млн, на «Опозиційний блок» — 48,5 млн, «Батьківщину» — 29 млн.
У 2018 році партіям з державного бюджету виділили 513,7 млн гривень (+16,1%). «Народний фронт» отримав 132,1 млн гривень, БПП — 130,1 млн, «Самопоміч» — 65,5 млн (і 51 млн за те, що кількість представників однієї статі не перевищує двох третин від загальної кількості нардепів), «Опозиційний блок» — 56,2 млн, партія Ляшка — 44,4 млн, «Батьківщина» — 33,9 млн.
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У 2019 році бюджетне фінансування партій зросло на 7,1% - до 550 млн гривень.
В 2020 році державна підтримка партій була вдвічі меншою — 283,5 млн гривень.
Більшість коштів дісталася партії «Слуга народу» — 140,6 млн гривень, «Опозиційна платформа — За життя» отримала 42,5 млн, «Батьківщина» — 26,7 млн, «Європейська солідарність» — 26,4 млн, «Голос» — майже 19 млн. Крім того, «Європейській солідарності» та «Голосу» виділили по 14,2 млн за дотримання гендерних квот при формуванні виборчих списків.
У 2021 році обсяг фінансування політичних партій зріс до 697,1 млн гривень (+145,9%). Партії «Слуга народу» належало 345,88 млн гривень, ОПЗЖ — 104,6 млн, «Батьківщині» — 65,5 млн, «Європейській солідарності» — 99,7 млн, «Голосу» — 81,5 млн.
При цьому фінансування «Голосу» з державного бюджету у 2021 році було призупинено — НАЗК знайшло серйозні порушення у звітності. Перша претензія НАЗК стосувалася оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників, друга — оплати оренди офісів трьох територіальних організацій. «Голос» намагався повернути фінансування через суд, виплати відновили лише на початку 2024 року.
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В 2022 році на фінансування партій з бюджету виділили 797 млн гривень (+14,3%). При цьому партія ОПЗЖ встигла отримати кошти лише у першому кварталі, далі її фінансування було припинено через заборону діяльності.
В 2023 році на політичні партії в бюджеті передбачили 753,4 млн (-5,5%). Фінансування не отримували ОПЗЖ та «Голос».
Цього року на фінансування партій передбачено 811,6 млн гривень (+7,7%). Більшість коштів мають виділити «Слузі народу», на ОПЗЖ кошти вже не передбачали.
У червні 2024-го НАЗК знову знайшло порушення у звітах «Голосу» за III-IV квартали 2020 року на суму 4,7 млн гривень і призупинило фінансування. У жовтні Касаційний адміністративний суд підтвердив правомірність позбавлення партії державного фінансування — «Голос» у цьому скликанні більше не отримає грошей із бюджету.
На 2025 рік у держбюджеті передбачили 890,7 млн гривень на фінансування партій (+9,7%).
За матеріалами:
Слово і Діло
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