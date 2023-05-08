ДБР викрило мережу збуту контрафактного пального на «мільйони гривень» — Finance.ua
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ДБР викрило мережу збуту контрафактного пального на «мільйони гривень»

Кримінал
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ДБР викрило мережу збуту контрафактного пального на «мільйони гривень»
ДБР викрило мережу збуту контрафактного пального на «мільйони гривень», Фото: dbr.gov.ua
Працівники ДБР викрили розгалужену мережу АЗС, яка торгувала контрафактним пальним на території Миколаївської області.
Про це повідомляється на сайті ДБР.
Загалом припинено діяльність восьми АЗС, половина з яких взагалі були нелегальними й не мали ліцензії на торгівлю підакцизними товарами.
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Заправні станції протягом 2022-2023 років продавали пальне невідповідної якості без дозвільної документації. Відповідно, вони не сплачували податки та обов’язкові платежі до державних та комунальних установ.
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У ході обшуків на АЗС працівники ДБР вилучили 100 тонн пального, орієнтовною вартістю мільйони гривень, та документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Походження пального встановлюється.
Невідкладні слідчі дії тривають. Наразі перевіряється причетність до схеми працівників Головного Управління Державної податкової служби Миколаївській області.
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Після експертизи вилучене пальне, у разі можливості використання Збройними силами України, буде передано військовим.
Досудове розслідування здійснюється у межах відкритого кримінального провадження щодо зловживання владою та незаконного збуту підакцизних товарів (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 204 КК України).

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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