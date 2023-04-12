ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі — Finance.ua
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ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі

Кримінал
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ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі
ДБР заблокувало багатомільйонну схему розкрадання коштів у газовій галузі, Фото: ДБР
Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру головному геологу газопромислового управління «Полтавагазвидобування», що входить до АТ «Укргазвидобування».
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як зазначається, він разом зі спільниками вкрав 4,6 млн грн підприємства та «відмив» їх через конвертаційний центр.
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Посадовці газопромислового управління разом зі спільниками штучно завищували очікувану вартість газогідродинамічних досліджень. Вони організовували проведення тендерів у неконкурентний спосіб та фальсифікували перемогу в торгах спеціально визначених суб’єктів господарювання.
Фактичне виконання цих досліджень забезпечувалося силами держпідприємства за ціною, що була в рази меншою, ніж визначена за результатами тендеру.
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Наразі проводяться 14 обшуків у Полтавській області за місцем роботи та проживання осіб, які ймовірно причетні до розкрадання коштів газопромислового управління «Полтавагазвидобування», виділених на проведення досліджень.
Встановлюються всі співучасники цих злочинів та документуються інші епізоди злочинної діяльності.
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Посадовець підозрюється у заволодінні майном та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).
Передбачене статтею покарання — позбавлення волі до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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