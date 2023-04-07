Відбирав бойові доплати у військових. ДБР затримало посадовця в Одеській області — Finance.ua
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Відбирав бойові доплати у військових. ДБР затримало посадовця в Одеській області

Кримінал
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ДБР затримало одного з керівників військової частини в Одеській області. Він відбирав у солдатів частину щомісячних бойових доплат.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
У разі відмови віддавати кошти він погрожував підлеглим проблеми з проходженням служби та навіть фізичною розправою.
«Наразі працівники ДБР задокументували понад 30 фактів вимагання та одержання посадовцем грошей з підлеглих на загальну суму понад 600 тисяч гривень», — йдеться в повідомленні. Військовослужбовцю повідомили про підозру у вимаганні чужого майна з погрозою насильства, одержанні неправомірної вигоди, умисному невиконанні наказу, застосуванню насильства до підлеглого (за ч. 4 ст. 189, ч. 1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 402, ч. 5 ст. 426-1 КК України).
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Нині вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
За матеріалами:
РБК-Україна
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