Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні — Finance.ua

Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні Сьогодні 14:32 — Казна та Політика

Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні

Влада Данії погодила виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні у 2024 році.

Про це повідомила пресслужба данського міністерства оборони.

Згідно з планом, який вже підтримали представники уряду та парламентських партій, цього року Данія надасть Збройним силам України озброєнь ще на 4,4 млрд данських крон (приблизно 590 млн євро).

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Сторони зазначають, що рішення про збільшення фінансування було ухвалено у зв’язку з тим, що більшість коштів, виділених для допомоги Україні на 2024 рік, вже витрачені.

«Ми повинні продовжувати у тому ж дусі, і саме тому я радий, що переважна більшість партій у парламенті підтримують нас і погоджуються виділити ще 4,4 мільярди у Фонд України. Абсолютно важливо, щоб ми показали українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації», — сказав Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

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Уряд та партії також розглядають можливість здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості за наявності необхідних механізмів контролю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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