Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні — Finance.ua
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Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні

Казна та Політика
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Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні
Данія додатково виділить майже 600 млн євро на військову допомогу Україні
Влада Данії погодила виділення додаткового фінансування на військову допомогу Україні у 2024 році.
Про це повідомила пресслужба данського міністерства оборони.
Згідно з планом, який вже підтримали представники уряду та парламентських партій, цього року Данія надасть Збройним силам України озброєнь ще на 4,4 млрд данських крон (приблизно 590 млн євро).
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Сторони зазначають, що рішення про збільшення фінансування було ухвалено у зв’язку з тим, що більшість коштів, виділених для допомоги Україні на 2024 рік, вже витрачені.
«Ми повинні продовжувати у тому ж дусі, і саме тому я радий, що переважна більшість партій у парламенті підтримують нас і погоджуються виділити ще 4,4 мільярди у Фонд України. Абсолютно важливо, щоб ми показали українцям, що ми підтримуємо їх у нинішній серйозній ситуації», — сказав Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.
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Уряд та партії також розглядають можливість здійснення прямих закупівель в української оборонної промисловості за наявності необхідних механізмів контролю.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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