0 800 307 555
Dacia скоротить виробництво на основному заводі та звільнить 1,2 тисячі працівників

Dacia скорочує виробництво та персонал у 2026 році
Dacia скорочує виробництво та персонал у 2026 році
Профспілка Syndicat Autoturisme Dacia (SAD) попередила, що виробництво на основному заводі румунського автовиробника Dacia в Міовені у 2026 році скоротиться найнижче за останні більш ніж два десятиліття, що потягне за собою значне скорочення штату.
Про це повідомляє Agerpres.

Які причини

«2026 рік після 22 років знаменує собою період спаду виробництва та звільнення близько 1200 працівників на тлі падіння попиту та прискорення процесів роботизації та автоматизації. Понад 90% продукції заводу в Міовені призначено для експорту, і втрата моделей, що виробляються тут, може мати серйозні наслідки для місцевої та національної економіки», — йдеться у пресрелізі профспілки.
У релізі нагадується, що нещодавно група Renault вирішила, що модель Dacia Striker буде вироблятися в Туреччині, тоді як нова електрична модель сегмента A — в Словенії, а не на заводі в Міовені.
Серед причин такого рішення у профспілці відмічають затримки в будівництві інфраструктури, високі витрати на енергоносії, фіскальну та політичну нестабільність, а також непередбачувані економічні програми.
«Все це сприяє зниженню привабливості Румунії для інвестицій. Вплив на повіт Арджеш (де розташований завод — ред.) може бути значним», — зазначається в пресрелізі.
За даними SAD, завод Dacia безпосередньо забезпечує близько 10 000 робочих місць і опосередковано підтримує десятки тисяч інших через компанії-постачальники.
У результаті, будь-яке зниження виробництва на заводі в Міовені «поширюється на всю місцеву економіку».
«Dacia Mioveni залишається основним роботодавцем та одним із найважливіших експортерів у повіті Арджеш. Вкрай важливо, щоб ця стратегічна промислова платформа підтримувалася відповідальною політикою, щоб вона залишалася опорою місцевої економіки», — заявила профспілка SAD.
За матеріалами:
Укрінформ
