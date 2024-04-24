Dacia представила нове покоління бюджетного кросовера Duster (фото) — Finance.ua
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Dacia представила нове покоління бюджетного кросовера Duster (фото)

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Dacia представила нове покоління бюджетного кросовера Duster (фото)
Dacia представила нове покоління бюджетного кросовера Duster (фото)
Торік Dacia (входить до складу Renault) представила нове покоління бюджетного кросовера Duster.
«Паркетник» змінився зовні і став більш технологічним, переїхавши на іншу платформу. Разом з тим приблизно тоді ж у пресі заговорили про модифікацію цієї моделі, призначеної для молоді. Її головною «фішкою» мала стати купеподібна лінія даху.
Напередодні в Мережі з’явилося зображення, яке демонструє можливий дизайн такої моделі Renault/Dacia. Візуалізацію підготували дизайнери французького порталу «AutoPlus».
На зображенні показаний кросовер, який мало чим схожий на новий Duster. У нього інша і сучасніша передня частина кузова, боковини, позбавлені утилітарного пластикового обважування, а також похилий лінія даху, що натякає на спортивні можливості.
Французи пишуть, що автомобіль буде заснований на новому Duster (і на платформі CMF-B), але з’явиться в рамках перспективного проекту C-Neo. Кросовер повинен виявитися трохи довшим за свого прабатька, тобто більше 4,34 метра, але при цьому втратити певну кількість вільного простору над головою задніх пасажирів.
Об'єм його багажного відділення може становити близько 472 літрів, а під капотом — розташуватися літровий 3-циліндровий бензиновий мотор з турбонаддувом або 1,2-літровий 130-сильний агрегат, доповнений 48-вольтовим стартер-генератором.
За словами інсайдерів, проект розробки бюджетного купе-кросовера рухається повним ходом і має бути доведений до фінальної точки ближче до 2026 року. Продаватимуть його залежно від ринку як під маркою Dacia, так і Renault.
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За матеріалами:
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