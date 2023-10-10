За ціною Duster: з’явилися недорогі кросовери від Land Rover із багатим оснащенням (фото) — Finance.ua

За ціною Duster: з’явилися недорогі кросовери від Land Rover із багатим оснащенням (фото) 10.10.2023, 00:12 — Технології&Авто

За ціною Duster: з’явилися недорогі кросовери від Land Rover із багатим оснащенням (фото)

В Індії презентовано нові Tata Harrier і Safari 2024 модельного року. Недорогі кросовери на базі Land Rover Discovery Sport пройшли серйозну модернізацію і незабаром надійдуть у продаж. Про це повідомляє видання Autocar.

Компактний кросовер Tata Harrier і його семимісний побратим Safari розроблені спільно з Land Rover. В їхній основі лежить платформа Land Rover Discovery Sport.

Дизайн кросоверів оновили в дусі компактного електрокросовера Tata Nexon. У них нові «двоповерхові» фари, замінені решітка радіатора і бампер. Tata Harrier і Safari тепер більше відрізняються один від одного в анфас. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

До того ж, автомобілі стали більшими. Кросовер Tata Harrier підріс до 4605 мм у довжину, а нова Tata Safari — до 4668 мм. Ширина обох моделей збільшена до 1922 мм.

Салон Tata Safari і Harrier зазнав ще більш кардинальних змін. Усередині поліпшили оздоблення, замінили кермо і передню панель. Тепер у кросоверів віртуальна панель приладів, збільшений тачскрін і сенсорні кнопки клімату.

Комплектація Tata Harrier і Safari розширена. У базовій версії тепер 7 подушок безпеки, а топовий варіант отримав роздільний клімат-контроль, панорамний дах, електропривод водійського сидіння, камеру заднього виду, бездротове заряджання смартфонів, датчики світла і дощу. Перелік опцій охоплює адаптивний круїз-контроль і камери кругового огляду.

Кросовери Tata оснащуються 2,0-літровим турбодизелем Fiat потужністю 170 к. с. і витрачають у середньому 6,1−7,1 л/100 км. Можна обрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

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